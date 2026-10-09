Κρήτη: Ξανά ένοχος ο πρώην διοικητής της Τροχαίας ΒΟΑΚ - Κάθειρξη 8,5 ετών για εκβίαση και δωροληψία

Κάθειρξη 8,5 ετών σε πρώην διοικητή της Τροχαίας ΒΟΑΚ για εκβίαση και δωροληψία

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κρήτη: Ξανά ένοχος ο πρώην διοικητής της Τροχαίας ΒΟΑΚ - Κάθειρξη 8,5 ετών για εκβίαση και δωροληψία
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  • Ο πρώην διοικητής της Τροχαίας ΒΟΑΚ καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8,5 ετών και πρόστιμο 21.000 ευρώ για εκβίαση, δωροληψία και άσκηση βίας σε αστυνομικούς.
  • Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Β’ Κρήτης επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση χωρίς να αναγνωρίσει ελαφρυντικά, μειώνοντας όμως την ποινή σε σχέση με την πρώτη δίκη.
  • Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για σκευωρία και ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για κανέναν.
  • Η υπόθεση βασίστηκε σε καταθέσεις μαρτύρων για λήψη χρημάτων έναντι ακύρωσης κλήσεων και επιστροφής πινακίδων χωρίς νόμιμη διαδικασία, καθώς και σε επισυνδέσεις της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.
  • Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο 56χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες για εκβίαση στην υπόθεση της καντίνας στους Αγίους Αποστόλους και περιέγραψε την έρευνα στο σπίτι του ως ακατάλληλη και απειλητική.
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Σε ποινή κάθειρξης 8 ετών και 6 μηνών, χωρίς αναστολή, καθώς και σε χρηματικό πρόστιμο ύψους 21.000 ευρώ, καταδικάστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο 56χρονος σήμερα αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. από τα Χανιά, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει διοικητής της Τροχαίας ΒΟΑΚ και πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Β’ Κρήτης επικύρωσε την καταδικαστική κρίση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, χωρίς να αναγνωρίσει στον κατηγορούμενο κανένα ελαφρυντικό, ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση. Ωστόσο, η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν μικρότερη από εκείνη της πρώτης δίκης, τον Φεβρουάριο του 2025, όταν είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 11 ετών και χρηματική ποινή 25.000 ευρώ.

Ο πρώην διοικητής κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για δωροληψία και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων.

«Δεν κινδυνεύει κανείς από εμένα»

Κατά την απολογία του, ο 56χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος του και ζητώντας να αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, υποστήριξε ότι δεν έχει διαπράξει καμία παράνομη πράξη και επέμεινε πως η πολυετής υπηρεσία του στην Ελληνική Αστυνομία χαρακτηρίστηκε από αφοσίωση και συνέπεια.

«Στα 33 χρόνια που υπηρέτησα το Σώμα εκτέλεσα τα καθήκοντά μου με αφοσίωση. Ξεκίνησα από αστυφύλακας και έγινα αξιωματικός. Έμαθα να βοηθάω και ουδέποτε ζήτησα ανταλλάγματα. Ποτέ δεν έκανα κάτι παράνομο. Έχω καθαρή τη συνείδησή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο αίτημά του για αποφυλάκιση, δήλωσε πως δεν αποτελεί κίνδυνο για κανέναν, λέγοντας: «Δεν κινδυνεύει κανείς από εμένα».

Οι καταγγελίες για χρήματα και η απάντηση του κατηγορουμένου

Σημαντικό μέρος της δικαστικής διαδικασίας αφορούσε τις καταθέσεις μαρτύρων, σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος φέρεται να λάμβανε χρηματικά ποσά προκειμένου να ακυρώνονται κλήσεις της Τροχαίας και να επιστρέφονται πινακίδες οχημάτων, χωρίς να ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής ένστασης και χωρίς να εκδίδονται αποδείξεις.

Ερωτηθείς σχετικά από την πρόεδρο του δικαστηρίου, ο 56χρονος υποστήριξε ότι τα χρήματα δεν παραδίδονταν απευθείας στον ίδιο, αλλά αφήνονταν πάνω στο γραφείο του. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν γνώριζε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αρνούμενος ουσιαστικά όσα περιέγραψαν οι μάρτυρες.

Η υπόθεση με την καντίνα στους Αγίους Αποστόλους

Στο επίκεντρο της δίκης βρέθηκε και η υπόθεση εκβίασης που συνδέεται με την καντίνα του Δήμου Χανίων στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

Ο κατηγορούμενος, αναφερόμενος στη γυναίκα που φέρεται να υπέστη εκβιασμό, ισχυρίστηκε ότι τη γνώριζε από την παιδική του ηλικία και πως δεν θα της έκανε ποτέ κακό. Για τη συμμετοχή του στη διαδικασία δημοπρασίας της καντίνας, υποστήριξε ότι βρέθηκε εκεί με σκοπό να διασφαλίσει τη διαφάνεια, ώστε να μην αδικηθεί ο ενδιαφερόμενος λόγω της αλλοδαπής καταγωγής του.

Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε εκ των προτέρων ότι ο συγκεκριμένος ενδιαφερόμενος επρόκειτο να διεκδικήσει τη μίσθωση της καντίνας. Όταν η πρόεδρος τον ρώτησε για την κατάθεση της γυναίκας, σύμφωνα με την οποία του είχε παραδώσει 15.000 ευρώ, εκείνος απάντησε ότι τα χρήματα προορίζονταν για να δοθούν στον αλλοδαπό ενδιαφερόμενο.

Από την πλευρά της, η γυναίκα παρέστη στη δίκη προς υποστήριξη της κατηγορίας και κατέθεσε ότι ο πρώην αξιωματικός ήταν εκείνος που την εκβίαζε. Όπως υποστήριξε, ο ίδιος επικαλούνταν τις διασυνδέσεις του με πολιτικά πρόσωπα και δημάρχους, ενώ εξέφρασε και την ανησυχία της για ενέργειες που, όπως είπε, φέρεται να στόχευαν στην επηρεασμό της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Οι επισυνδέσεις που αποκάλυψαν την υπόθεση

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η καταγγέλλουσα δεν προσέφυγε η ίδια στην Αστυνομία για τον εκβιασμό. Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από τις επισυνδέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας των υπηρεσιών Εσωτερικών Υποθέσεων.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος κλήθηκε να απαντήσει και για επιστολή που είχε φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, στην οποία γινόταν λόγος για φερόμενο χρηματισμό του επί σειρά ετών. Ο ίδιος απέδωσε τις καταγγελίες σε οργανωμένη προσπάθεια εναντίον του, την οποία συνέδεσε με τον φθόνο που, κατά τους ισχυρισμούς του, προκαλούσε η δημόσια παρουσία του.

Αναφορικά με την υπόθεση που αφορά δικηγόρο, υποστήριξε ότι ο τελευταίος δεν είχε ανταποκριθεί επαρκώς στα επαγγελματικά του καθήκοντα και ότι, επειδή αισθανόταν πως κινδύνευε, του είχε ζητήσει προστασία.

Τι είπε για την έρευνα στο σπίτι του

Ο πρώην διοικητής αναφέρθηκε και στην αντίδρασή του κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του. Όπως ισχυρίστηκε, στο σπίτι του εισήλθαν οκτώ άτομα με καλυμμένα πρόσωπα, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί ότι επρόκειτο για αστυνομικούς.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι η δικαστική λειτουργός που συνόδευε την επιχείρηση έφτασε στο σημείο περίπου 15 λεπτά αργότερα, καθώς είχε καθυστερήσει λόγω της κίνησης.

Νωρίτερα, ωστόσο, αστυνομικοί που κατέθεσαν στο δικαστήριο είχαν περιγράψει διαφορετικά τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, υποστηρίζοντας ότι τους απείλησε πως θα τους σκοτώσει και πως θα τους βάλει στην κάσα. Σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις, ο κατηγορούμενος δεν τους είχε ζητήσει ποτέ συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.

Με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Β’ Κρήτης, η υπόθεση οδηγήθηκε σε νέα καταδικαστική κρίση σε δεύτερο βαθμό, με τον 56χρονο να επιμένει στην αθωότητά του και να αποδίδει την εμπλοκή του σε οργανωμένη σκευωρία.

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