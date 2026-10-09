Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο με το όπλο του

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με έναν 42χρονο αστυνομικό να βάζει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα σε κλούβα της Αστυνομίας.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στο πρώην στρατόπεδο Νταλίπη, σε χώρο που φυλάσσονται οι υπηρεσιακές κλούβες και τα λεωφορεία της ΔΑΕΘ που χρειάζονται εργασίες.

Ο αυτόχειρας βρισκόταν μέσα στο υπηρεσιακό λεωφορείο όταν προέβη στο απονενοημένο διάβημα με το όπλο που του είχε χορηγήσει η υπηρεσία. Ο εκλιπών υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης οχημάτων.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η τραγωδία διενεργείται από τις αρμόδιες Αρχές.