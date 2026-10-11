Κλειστή αύριο και την Τρίτη η Κοιλάδα Τεμπών

Κλειστή για την κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα παραμείνει η Κοιλάδα των Τεμπών τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, λόγω εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και τις δύο ημέρες από τις 07:30 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα, με δυνατότητα νωρίτερης αποκατάστασης της κυκλοφορίας εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν ταχύτερα.

Ο πλήρης αποκλεισμός αφορά το τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, από τον κόμβο Αμπελακίων (χιλιομετρική θέση 4+030) έως τον κόμβο Ομολίου (χ.θ. 11+850).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα εξυπηρετείται μέσω του αυτοκινητοδρόμου, από τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού (χ.θ. 377+176) έως τον ημιανισόπεδο κόμβο Ραψάνης (χ.θ. 391+108).

Η εναλλακτική διαδρομή περιλαμβάνει τις σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2, μέσω των οποίων θα διεξάγεται η κυκλοφορία όσο παραμένει κλειστό το συγκεκριμένο τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού.

Με πληροφορίες από voria.gr