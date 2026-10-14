Τύρναβος: Οργή για την Πόπη - «Σε βρήκαμε κορίτσι μου, θα πληρώσουν, ήταν κακομαθημένα πλουσιόπαιδα»

Snapshot Η προβατίνα Πόπη βρέθηκε νεκρή σε ιδιόκτητο πηγάδι στον Τύρναβο μετά από έξι χρόνια συντροφιάς με την οικογένειά της.

Η ιδιοκτήτρια Άννα εξέφρασε δημόσια τη λύπη της και την πρόθεση να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο της Πόπης.

Η οικογένεια γνωρίζει τους δράστες και επισημαίνει ότι δεν προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή άτομα σε ανάγκη.

Η υπόθεση θα απασχολήσει τη Δικαιοσύνη, ενώ η οικογένεια καταγγέλλει ότι οι δράστες ήταν κακομαθημένα πλουσιόπαιδα. Snapshot powered by AI

Οι αναζητήσεις για την υιοθετημένη προβατίνα την «Πόπη», την οποία αναζητούσαν οι ιδιοκτήτες της, εντοπίστηκε νεκρή σε ιδιόκτητο πηγάδι στον Τύρναβο, με την οικογένεια που την είχε μαζί της τα τελευταία έξι χρόνια να προχωρά σε οργισμένη ανάρτηση για τους ανθρώπους που την σκότωσαν.

Το άτυχο ζώο, που αποτελούσε πιστό κατοικίδιο της οικογένειας για έξι ολόκληρα χρόνια και ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην περιοχή κοντά στο οινοποιείο, εντοπίστηκε έπειτα από αγωνιώδεις αναζητήσεις. Η ιδιοκτήτριά του, Άννα, αποχαιρέτησε με σπαρακτικά λόγια την αγαπημένη της «Πόπη» μέσα από μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, εκφράζοντας την οδύνη της αλλά και την αποφασιστικότητά της να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Ό,τι απέμεινε από εσένα χωράει πια σε μια κλούβα. Μπήκαμε στο βρωμοπήγαδο που μύριζε θάνατο και σε πήραμε από εκεί», αναφέρει χαρακτηριστικά, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι γνωρίζουν τους δράστες κι ότι θα επιληφθεί του θέματος η Δικαιοσύνη.

Απαντώντας στις φήμες και τα πρόωρα συμπεράσματα που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με την ταυτότητα των δραστών, η ίδια ξεκαθαρίζει με έμφαση ότι οι δράστες δεν προέρχονταν από ευπαθείς ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ούτε επρόκειτο για άτομα που στερούνταν τα προς το ζην.

Δείτε την ανάρτηση

Σε βρήκαμε κορίτσι μου όμορφο ..Ότι απέμεινε από εσένα χωράει πια σε μια κλούβα...Μπήκαμε στο βρωμοπήγαδο που μύριζε θάνατο και σε πήραμε από εκεί...Μην ανησυχείς κορίτσι μου....Θα πληρώσουν όλοι..

Τους ξέρουμε έναν προς ένα...Όλοι θα πληρώσουν για τον πόνο που σου προκάλεσαν!!!! Στο ορκίζεται η Άννα σου!!!Σ αγαπάω τόσο πολύ και θα σ αγαπώ για πάντα Πόπη μας Για όσους βιάστηκαν να βγάλουν πόρισμα... Όχι δεν ήταν Ρομά... δεν ήταν άτομα φτωχά που πεινούσαν...

Ήταν κακομαθημένα πλουσιόπαιδα με μορφωμένους γονείς που νομίζουν ότι η πόλη αυτή τους ανήκει και μαμάνε και δέρνουνε!! Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας υπάρχουν μάρτυρες που κατέθεσαν ακράδαντα στοιχεία μιας και η Πόπη μας βρέθηκε σε ιδιόκτητο περιφραγμένο χώρο!!!