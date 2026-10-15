Διακοπές νερού την Πέμπτη (15/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
Πανόρμου και Φθιώτιδος
- ΑΘΗΝΑ (ΚΥΨΕΛΗ)
Κέας και Ταϋγέτου
- ΑΧΑΡΝΕΣ
Ροδόπης και Αποκορώνου
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Ξενοπούλου Γρ. και Ροΐδη Εμμ.
- ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Ατταλείας και Μαλαγαρδή
- ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
25ης Μαρτίου και Αγίου Γεωργίου
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