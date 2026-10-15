Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (15/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|15/10/2026 6:30:00 πμ
|15/10/2026 2:30:00 μμ
|ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΡΟΒΕΛΛΕΓΓΙΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
|453
|Συντήρηση
|15/10/2026 6:30:00 πμ
|15/10/2026 2:30:00 μμ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΠΡΟΟΔΟΥ - ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΣΚΡΑ - ΤΕΜΕΝΗΣ - ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
|454
|Συντήρηση
|15/10/2026 6:30:00 πμ
|15/10/2026 5:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΣΟΥΡΗ ΑΠΟ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΚΙΩΝΟΣ
|452
|Συντήρηση
|15/10/2026 8:00:00 πμ
|15/10/2026 12:00:00 μμ
|ΝΙΚΑΙΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:Π.ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΟΥ απο κάθετο: ΜΗΛΟΥ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΛΟΥ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Κατασκευές
|15/10/2026 8:00:00 πμ
|15/10/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΕΡΟΠΑΓΗΤΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΗ έως κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΕΡΟΠΑΓΗΤΟΥ 9 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΛΕΜΠΕΣΗ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 19 - 21 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΜΠΕΣΗ απο κάθετο: ΠΟΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΑΙΣΧΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΜΠΕΣΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1359
|Κατασκευές
|15/10/2026 8:00:00 πμ
|15/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1129
|Λειτουργία
|15/10/2026 8:00:00 πμ
|15/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1130
|Λειτουργία
|15/10/2026 8:00:00 πμ
|15/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΛΟΥΙΖΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ 11 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1166
|Λειτουργία
|15/10/2026 8:00:00 πμ
|15/10/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΑΛΙΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΡΑΜΟΥΣΙΩΝ έως κάθετο: ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1132
|Λειτουργία
|15/10/2026 8:00:00 πμ
|15/10/2026 2:00:00 μμ
|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ζ. ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ έως κάθετο: ΛΑΟΔΕΙΚΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΥΧΑΡΗ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ έως κάθετο: ΠΙΣΙΔΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: Ζ. ΠΗΓΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|15/10/2026 8:00:00 πμ
|15/10/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ απο κάθετο: ΝΟ 20 έως κάθετο: ΝΟ 32 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 25 έως κάθετο: ΝΟ 31 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΝΟ 26 έως κάθετο: ΝΟ 32 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|15/10/2026 8:00:00 πμ
|15/10/2026 3:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΛΑΓΓΙΝΑ, ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ.
|659
|Κατασκευές
|15/10/2026 8:00:00 πμ
|15/10/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΒΓΙΕΘΙ - ΤΑΥΓΕΤΟΥ - Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΦΙΛΙΑΣ - ΛΑΠΠΑ ΦΙΛ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|552
|Λειτουργία
|15/10/2026 8:00:00 πμ
|15/10/2026 4:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΟΡΦΕΩΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΑΣ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΠΗΛΕΩΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΨΑΛΗ, ΧΙΟΥ, ΚΩ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ.
|655
|Κατασκευές
|15/10/2026 8:00:00 πμ
|15/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΡΕΧΑΝΗ.
|657
|Κατασκευές
|15/10/2026 8:00:00 πμ
|15/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ.
|658
|Κατασκευές
|15/10/2026 10:00:00 πμ
|15/10/2026 12:00:00 μμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΒΑΡΝΑΛΗ, ΓΡΙΒΑ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΩΝ, ΜΑΡΚ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ.
|656
|Κατασκευές
|15/10/2026 11:00:00 πμ
|15/10/2026 5:30:00 μμ
|ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
|ΣΙΦΝΟΥ - ΒΟΥΤΑΙΝΗΣ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΘΗΣΕΩΣ - Τ.ΚΟΛΟΚΥΘΑ - ΛΑΜΠΡΟΠΥΛΟΥ - ΡΟΔΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ
|455
|Κατασκευές
|15/10/2026 12:30:00 μμ
|15/10/2026 5:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως κάθετο: ΠΑΛΗΝΑΙΩΝ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΙΛΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΜΟΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΩΩΝ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ
|1131
|Λειτουργία
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