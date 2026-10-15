Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (15/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (15/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

15/10/2026 6:30:00 πμ15/10/2026 2:30:00 μμΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΡΟΒΕΛΛΕΓΓΙΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ453Συντήρηση
15/10/2026 6:30:00 πμ15/10/2026 2:30:00 μμΑΙΓΑΛΕΩΠΡΟΟΔΟΥ - ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΣΚΡΑ - ΤΕΜΕΝΗΣ - ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ454Συντήρηση
15/10/2026 6:30:00 πμ15/10/2026 5:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΣΟΥΡΗ ΑΠΟ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΚΙΩΝΟΣ452Συντήρηση
15/10/2026 8:00:00 πμ15/10/2026 12:00:00 μμΝΙΚΑΙΑΣΜονά/Ζυγά οδός:Π.ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΟΥ απο κάθετο: ΜΗΛΟΥ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΛΟΥ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές
15/10/2026 8:00:00 πμ15/10/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΕΡΟΠΑΓΗΤΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΗ έως κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΕΡΟΠΑΓΗΤΟΥ 9 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΛΕΜΠΕΣΗ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 19 - 21 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΜΠΕΣΗ απο κάθετο: ΠΟΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΑΙΣΧΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΜΠΕΣΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1359Κατασκευές
15/10/2026 8:00:00 πμ15/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1129Λειτουργία
15/10/2026 8:00:00 πμ15/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1130Λειτουργία
15/10/2026 8:00:00 πμ15/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΛΟΥΙΖΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ 11 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1166Λειτουργία
15/10/2026 8:00:00 πμ15/10/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΑΛΙΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΡΑΜΟΥΣΙΩΝ έως κάθετο: ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1132Λειτουργία
15/10/2026 8:00:00 πμ15/10/2026 2:00:00 μμΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ζ. ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ έως κάθετο: ΛΑΟΔΕΙΚΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΥΧΑΡΗ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ έως κάθετο: ΠΙΣΙΔΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: Ζ. ΠΗΓΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
15/10/2026 8:00:00 πμ15/10/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΖυγά οδός:ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ απο κάθετο: ΝΟ 20 έως κάθετο: ΝΟ 32 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 25 έως κάθετο: ΝΟ 31 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΝΟ 26 έως κάθετο: ΝΟ 32 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
15/10/2026 8:00:00 πμ15/10/2026 3:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΛΑΓΓΙΝΑ, ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ.659Κατασκευές
15/10/2026 8:00:00 πμ15/10/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ - ΒΓΙΕΘΙ - ΤΑΥΓΕΤΟΥ - Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΦΙΛΙΑΣ - ΛΑΠΠΑ ΦΙΛ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.552Λειτουργία
15/10/2026 8:00:00 πμ15/10/2026 4:00:00 μμΚΗΦΙΣΙΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΟΡΦΕΩΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΑΣ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΠΗΛΕΩΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΨΑΛΗ, ΧΙΟΥ, ΚΩ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ.655Κατασκευές
15/10/2026 8:00:00 πμ15/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΡΕΧΑΝΗ.657Κατασκευές
15/10/2026 8:00:00 πμ15/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ.658Κατασκευές
15/10/2026 10:00:00 πμ15/10/2026 12:00:00 μμΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΒΑΡΝΑΛΗ, ΓΡΙΒΑ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΩΝ, ΜΑΡΚ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ.656Κατασκευές
15/10/2026 11:00:00 πμ15/10/2026 5:30:00 μμΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣΣΙΦΝΟΥ - ΒΟΥΤΑΙΝΗΣ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΘΗΣΕΩΣ - Τ.ΚΟΛΟΚΥΘΑ - ΛΑΜΠΡΟΠΥΛΟΥ - ΡΟΔΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ455Κατασκευές
15/10/2026 12:30:00 μμ15/10/2026 5:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως κάθετο: ΠΑΛΗΝΑΙΩΝ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΙΛΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΜΟΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΩΩΝ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ1131Λειτουργία
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