Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: 6.400 απάτες με λεία 16.000.000 ευρώ!

Ελεύθερος Τύπος: "Κρυφό" μπόνους σε 165.000 συντάξεις

Η Καθημερινή: Στην τελική ευθεία το καλώδιο

Τα Νέα: Πόσο θα στοιχίζουν

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

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