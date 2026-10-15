Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: 6.400 απάτες με λεία 16.000.000 ευρώ!
Ελεύθερος Τύπος: "Κρυφό" μπόνους σε 165.000 συντάξεις
Η Καθημερινή: Στην τελική ευθεία το καλώδιο
Τα Νέα: Πόσο θα στοιχίζουν
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.
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