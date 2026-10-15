Μηχανική βλάβη σε πλοίο που πήγαινε Αίγινα - Ταλαιπωρία για 27 επιβάτες - Επιστρέφουν στον Πειραιά
Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε σε επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο προς Αίγινα και Αγκίστρι
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- Στο πλοίο επέβαιναν 27 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος κατά το περιστατικό.
- Το υδροπτέρυγο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Πειραιά χωρίς εξωτερική συνδρομή.
- Η πλοιοκτήτρια εταιρεία φρόντισε για την προώθηση των επιβατών στους προορισμούς τους.
Αναστάτωση προκλήθηκε κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου επιβατηγού πλοίου, με προορισμό την Αίγινα και το Αγκίστρι, εξαιτίας μηχανικής βλάβης που παρουσιάστηκε στο πλοίο.
Στο σκάφος επέβαιναν 27 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, όταν διαπιστώθηκε το πρόβλημα. Το υδροπτέρυγο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Πειραιά, χρησιμοποιώντας ίδια μέσα, χωρίς να χρειαστεί εξωτερική συνδρομή.
Με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, οι επιβάτες προωθήθηκαν στη συνέχεια στους προορισμούς τους, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
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