Αλεξανδρούπολη: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από φωτιά σε κατοικία

Snapshot Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε το πρωί της Πέμπτης 15/10 και έσπευσε με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα.

Η φωτιά είχε ήδη σβήσει κατά την άφιξη των πυροσβεστών, που βρήκαν τη σορό μέσα στο σπίτι.

Τα αίτια της φωτιάς και του θανάτου του άνδρα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό πυρκαγιάς σε κατοικία στην περιοχή των Κήπων, στη Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπου εντοπίστηκε η σορός ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε ειδοποίηση για το συμβάν το πρωί της Πέμπτης (15/10), περίπου στις 09:00. Άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ωστόσο, όταν οι δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, η φωτιά είχε ήδη σβήσει.

Κατά την επιθεώρηση του σπιτιού, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν εμφανή σημάδια προηγούμενης πυρκαγιάς, ενώ στο εσωτερικό εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, καθώς και τα αίτια του θανάτου του άνδρα, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Για το περιστατικό έχει αναλάβει την προανάκριση το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου (Α.Κ.Ε.Ε.), προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της υπόθεσης.