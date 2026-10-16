Γιατί η αποταμίευση γίνεται πιο ελκυστική όταν κρύβει μια έκπληξη

 Πώς ένα μικρό δώρο αλλάζει τη σχέση μας με τα χρήματα

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Γιατί η αποταμίευση γίνεται πιο ελκυστική όταν κρύβει μια έκπληξη
ΕΛΛΑΔΑ
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Τον Απρίλιο του 1956, ο τότε υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Χάρολντ Μακμίλαν, παρουσίασε στη Βουλή μια πρωτότυπη ιδέα. Οι πολίτες θα μπορούσαν να αγοράζουν ομόλογα αποταμίευσης με εγγυημένο κεφάλαιο και ο τόκος τους θα μοιραζόταν με τη μορφή επάθλων μέσα από τακτικές κληρώσεις. Τα Premium Bonds κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς και η πρώτη κλήρωση έγινε τον Ιούνιο του 1957 με τη βοήθεια του ERNIE, ενός μηχανήματος παραγωγής τυχαίων αριθμών που έμεινε στην ιστορία της τεχνολογίας.

Σχεδόν επτά δεκαετίες αργότερα, τα Premium Bonds παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα αποταμίευσης στη Βρετανία, και η μηνιαία κλήρωση αποτελεί μέρος της καθημερινότητας για πολλούς Βρετανούς. Τι κάνει μια τόσο απλή ιδέα να αγγίζει τόσους ανθρώπους;

Η χαρά της προσμονής

Ένα από τα πιο γοητευτικά ευρήματα της νευροεπιστήμης αφορά στη στιγμή πριν από την ανταμοιβή. Όλοι το έχουμε ζήσει: η αναμονή για ένα ταξίδι, για ένα δώρο ή για ένα νέο ξεκίνημα έχει τη δική της γλύκα, που συχνά μένει στη μνήμη όσο και η ίδια η στιγμή. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε καλά αυτή τη συγκίνηση. Κάθε Πρωτοχρονιά, η οικογένεια μαζεύεται γύρω από τη βασιλόπιτα και όλα τα βλέμματα στρέφονται στο κομμάτι που θα κρύβει το φλουρί. Το νόμισμα έχει κυρίως συμβολική αξία και η προσμονή, το γέλιο και η αίσθηση καλής τύχης για τη χρονιά που έρχεται κάνουν τη στιγμή να ξεχωρίζει.

Η αποταμίευση μιλά από τη φύση της για το μέλλον. Οι καρποί της φαίνονται σε μήνες ή χρόνια, όταν ο στόχος πάρει σάρκα και οστά. Εν τω μεταξύ, η καθημερινότητα διεκδικεί την προσοχή μας με πολλούς τρόπους. Μια κλήρωση φέρνει ένα κομμάτι της ανταμοιβής πιο κοντά στο σήμερα. Κάθε μήνας αποκτά τη δική του δόση προσμονής και η κατάθεση που έγινε με σκέψη για το αύριο κερδίζει μια ευχάριστη νότα ήδη από την πρώτη μέρα.

Σιγουριά και προσδοκία στην ίδια εξίσωση

Αναζητούμε ασφάλεια για τα χρήματά μας και ταυτόχρονα αγαπάμε την αίσθηση ότι κάτι όμορφο μπορεί να συμβεί. Οι λογαριασμοί αποταμίευσης με έπαθλα ενώνουν αυτές τις δύο ανάγκες με φυσικό τρόπο. Το κεφάλαιο παραμένει στη θέση του και η συμμετοχή στην κλήρωση προσθέτει ένα στοιχείο παιχνιδιού. Ανάλογα προγράμματα δοκιμάστηκαν και στις ΗΠΑ, όπου προσέλκυσαν ανθρώπους που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην τακτική αποταμίευση. Όλα έδειξαν ότι όταν οι συμμετέχοντες είχαν στη διάθεσή τους έναν λογαριασμό με έπαθλα, επέλεγαν συχνότερα να αποταμιεύσουν για το μέλλον.

Μια συνήθεια με ρυθμό

Η ψυχολογία των συνηθειών περιγράφει έναν απλό κύκλο που περιλαμβάνει ένα έναυσμα, μια πράξη και μια ανταμοιβή. Όσο πιο τακτική και απτή είναι η ανταμοιβή, τόσο πιο εύκολα η πράξη γίνεται δεύτερη φύση. Τη λογική αυτή τη συναντάμε καθημερινά στις εφαρμογές που μετρούν τα βήματά μας ή μας επιβραβεύουν για κάθε μέρα εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Η αποταμίευση μπορεί να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο, αφού κάθε ορατό βήμα προς τον στόχο τροφοδοτεί το επόμενο.

Ένας μηνιαίος κύκλος με μικρές ανταμοιβές κάνει την πορεία προς έναν στόχο πιο ευχάριστη. Είτε ο στόχος μας είναι ένα ταξίδι που θα μείνει αξέχαστο είτε το πρώτο βήμα για ένα δικό μας σπίτι είτε ένα πιο άνετο οικογενειακό budget, βοηθά να του δώσουμε όνομα και ορίζοντα. Ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα, μια ματιά στην πρόοδο και μια μικρή γιορτή σε κάθε ορόσημο μετατρέπουν την αποταμίευση σε προσωπική τελετουργία. Η έκπληξη λειτουργεί εκεί ως το κερασάκι που κρατά τη διάθεση ζωντανή.

Όταν η επιστήμη συναντά την καθημερινότητα

Η λογική των επάθλων βρίσκει εφαρμογή και στην ελληνική πραγματικότητα μέσα από τον λογαριασμό Αποταμιεύω Τώρα της Eurobank. Ο δικαιούχος του λογαριασμού συμμετέχει αυτόματα στην ετήσια κλήρωση, όπου 100 νικητές κερδίζουν 50€ κάθε μήνα για έναν χρόνο στον λογαριασμό τους. Ταυτόχρονα, οι τόκοι αποδίδονται κάθε μήνα από το πρώτο ευρώ κατάθεσης, δίνοντας στην αποταμίευση έναν σταθερό μηνιαίο ρυθμό, ενώ παρέχονται, επίσης, απεριόριστα δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα έως 31/12/2026, από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και σε όλα τα νομίσματα. Το άνοιγμα γίνεται online, απλά και γρήγορα, σε 3 μόλις βήματα, μέσω e-Banking ή Eurobank Mobile App.

Για όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν τώρα, υπάρχει και ένα επιπλέον κίνητρο. Όσοι ανοίξουν νέο λογαριασμό Αποταμιεύω Τώρα online και αποταμιεύσουν 300€ και άνω έως τις 15/11 κερδίζουν 25€ €πιστροφή σε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Eurobank που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Ένα πρώτο βήμα που ανταμείβεται από την αρχή, για έναν στόχο που αξίζει την αναμονή.

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