Σχολικό λεωφορείο κατέληξε σε πρανές στην Κρήτη – Ασφαλή όλα τα παιδιά
Λεωφορείο με μαθητές δημοτικού βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε πρανές
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Τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όταν λεωφορείο που μετέφερε μαθητές προς το σχολείο τους στο Γάζι, βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε πρανές.
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