Σχολικό λεωφορείο κατέληξε σε πρανές στην Κρήτη – Ασφαλή όλα τα παιδιά

Τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όταν λεωφορείο που μετέφερε μαθητές προς το σχολείο τους στο Γάζι, βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε πρανές.

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