Διακοπές νερού την Παρασκευή (16/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ)
Βουκουρεστίου και Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου
- ΒΑΡΗ (ΚΟΡΜΠΙ)
Ονείρων και Ρένας Βλαχοπούλου
- ΒΑΡΗ (ΒΑΡΚΙΖΑ)
Ξένιου Διός και Ορφέως
- ΒΟΥΛΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α)
Θερμοπυλών και Σπερχειάδος
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Αχιλλέως και Χρυσοστόμου Σμύρνης
- ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Συνταγματάρχου Δαβάκη και Νέας Ροδώνης
- ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Τράλλεων και Αγ. Ιωάννου
- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Ανδρούτσου και Κανάρη
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