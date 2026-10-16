Διακοπές νερού την Παρασκευή (16/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Παρασκευή (16/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ)
    Βουκουρεστίου και Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου
  • ΒΑΡΗ (ΚΟΡΜΠΙ)
    Ονείρων και Ρένας Βλαχοπούλου
  • ΒΑΡΗ (ΒΑΡΚΙΖΑ)
    Ξένιου Διός και Ορφέως
  • ΒΟΥΛΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α)
    Θερμοπυλών και Σπερχειάδος
  • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
    Αχιλλέως και Χρυσοστόμου Σμύρνης
  • ΜΕΛΙΣΣΙΑ
    Συνταγματάρχου Δαβάκη και Νέας Ροδώνης
  • ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
    Τράλλεων και Αγ. Ιωάννου
  • ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Ανδρούτσου και Κανάρη
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