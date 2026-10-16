Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (16/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

16/10/2026 6:30:00 πμ 16/10/2026 2:30:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΝΑΟΥΣΗΣ - Π.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΓΕΡΑΝΙΟΥ - ΕΡΜΙΟΝΙΔΩΝ - ΜΗΔΕΙΑΣ - ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΑΓ.ΒΑΣΛΕΙΟΥ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΓΟΡΓΙΟΥ - ΜΑΡΑΣΛΗ 457 Συντήρηση

16/10/2026 6:30:00 πμ 16/10/2026 2:30:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ - ΠΙΑΝΑΣ - ΒΙΓΛΑΣ - ΧΕΙΜΑΡΑΣ - ΒΙΓΛΑΣ - ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ 458 Συντήρηση

16/10/2026 6:30:00 πμ 16/10/2026 5:30:00 μμ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΤΕΜΕΝΗΣ 456 Κατασκευές

16/10/2026 7:30:00 πμ 16/10/2026 12:30:00 μμ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΑΙΟΛΟΥ - ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ - ΕΡΜΟΥ - ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΔΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ - ΠΑΛΑΜΑ 459 Λειτουργία

16/10/2026 7:30:00 πμ 16/10/2026 12:30:00 μμ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ - Ν.ΦΩΚΑ - ΤΣΙΜΙΣΚΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 460 Κατασκευές

16/10/2026 7:30:00 πμ 16/10/2026 5:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΙΟΣΙΩΝ απο κάθετο: ΣΟΥΡΜΕΛΗ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΨΑΡΩΝ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΥΡΜΕΛΗ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΣΩΝΙΕΡΟΥ έως κάθετο: ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΝΙΕΡΟΥ 23 από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΣΟΥΡΜΕΛΗ έως κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ 1160 Λειτουργία

16/10/2026 8:00:00 πμ 16/10/2026 10:00:00 πμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΡΕΒΕΖΗΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΠΡΕΒΕΖΗΣ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 1361 Κατασκευές

16/10/2026 8:00:00 πμ 16/10/2026 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 120 Κατασκευές

16/10/2026 8:00:00 πμ 16/10/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ έως κάθετο: ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1133 Λειτουργία

16/10/2026 8:00:00 πμ 16/10/2026 11:00:00 πμ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 461 Κατασκευές

16/10/2026 8:00:00 πμ 16/10/2026 12:00:00 μμ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΔΟΥ 664 Συντήρηση

16/10/2026 8:00:00 πμ 16/10/2026 12:00:00 μμ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΡΑΣ ΕΩΣ ΠΕΥΚΩΝ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΥΡΑΣ ΑΠΟ ΛΕΣΒΟΥ ΕΩΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 665 Κατασκευές

16/10/2026 8:00:00 πμ 16/10/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΦΥΛΑΣΙΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ έως κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1135 Λειτουργία

16/10/2026 8:00:00 πμ 16/10/2026 1:00:00 μμ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΛΦΩΝ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 662 Λειτουργία

16/10/2026 8:00:00 πμ 16/10/2026 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΘΕΑΤΡΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ έως κάθετο: Λ.ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΖΕΑΣ 111 - 113 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

16/10/2026 8:00:00 πμ 16/10/2026 4:00:00 μμ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 30 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 67 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛ/ΚΙΕΣ 7+8+9 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές

16/10/2026 8:00:00 πμ 16/10/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΛΚΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση

16/10/2026 8:00:00 πμ 16/10/2026 4:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ - ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΥΑΛΟΥ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 553 Λειτουργία

16/10/2026 8:00:00 πμ 16/10/2026 4:00:00 μμ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΛΕΙΟΥΣ, ΞΑΝΘΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΣΙΜΓΙΡΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΟΥΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΟΥΣ Η ΓΩΝΙΑ. 660 Κατασκευές

16/10/2026 8:00:00 πμ 16/10/2026 4:00:00 μμ Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΙΚΩΝΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΣΣΑΒΟΥ,ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΡΗΓΑ ΓΚΟΛΦΗ 661 Συντήρηση

16/10/2026 8:00:00 πμ 16/10/2026 5:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΠΟ Λ. ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ. 1762 Λειτουργία

16/10/2026 9:00:00 πμ 16/10/2026 11:00:00 πμ ΒΟΥΛΑΣ Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ 14 έως κάθετο: ΔΙΓΕΝΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΓΕΝΗ απο κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 1369 Λειτουργία

16/10/2026 9:00:00 πμ 16/10/2026 11:00:00 πμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΙΛΥΒΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΛΥΒΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 1364 Κατασκευές

16/10/2026 9:00:00 πμ 16/10/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ 2 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ 1367 Κατασκευές

16/10/2026 9:30:00 πμ 16/10/2026 11:30:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΡΑΓΟΥΜΗ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ 1360 Κατασκευές

16/10/2026 10:30:00 πμ 16/10/2026 1:30:00 μμ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΚΗ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤ. ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ έως κάθετο: Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΛΕΑΡΧΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΑΡΧΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ έως κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ 1368 Κατασκευές

16/10/2026 11:00:00 πμ 16/10/2026 2:00:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΔΛΕΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ 1362 Κατασκευές

16/10/2026 11:00:00 πμ 16/10/2026 4:00:00 μμ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 663 Λειτουργία

16/10/2026 11:30:00 πμ 16/10/2026 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ έως κάθετο: ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 96 έως κάθετο: ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ 1134 Λειτουργία