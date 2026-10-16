Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (16/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|16/10/2026 6:30:00 πμ
|16/10/2026 2:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΝΑΟΥΣΗΣ - Π.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΓΕΡΑΝΙΟΥ - ΕΡΜΙΟΝΙΔΩΝ - ΜΗΔΕΙΑΣ - ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΑΓ.ΒΑΣΛΕΙΟΥ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΓΟΡΓΙΟΥ - ΜΑΡΑΣΛΗ
|457
|Συντήρηση
|16/10/2026 6:30:00 πμ
|16/10/2026 2:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΚΥΠΡΟΥ - ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ - ΠΙΑΝΑΣ - ΒΙΓΛΑΣ - ΧΕΙΜΑΡΑΣ - ΒΙΓΛΑΣ - ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ
|458
|Συντήρηση
|16/10/2026 6:30:00 πμ
|16/10/2026 5:30:00 μμ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΤΕΜΕΝΗΣ
|456
|Κατασκευές
|16/10/2026 7:30:00 πμ
|16/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
|ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΑΙΟΛΟΥ - ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ - ΕΡΜΟΥ - ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΔΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ - ΠΑΛΑΜΑ
|459
|Λειτουργία
|16/10/2026 7:30:00 πμ
|16/10/2026 12:30:00 μμ
|ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|ΚΟΜΝΗΝΩΝ - Ν.ΦΩΚΑ - ΤΣΙΜΙΣΚΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
|460
|Κατασκευές
|16/10/2026 7:30:00 πμ
|16/10/2026 5:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΙΟΣΙΩΝ απο κάθετο: ΣΟΥΡΜΕΛΗ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΨΑΡΩΝ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΥΡΜΕΛΗ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΣΩΝΙΕΡΟΥ έως κάθετο: ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΝΙΕΡΟΥ 23 από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΣΟΥΡΜΕΛΗ έως κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ
|1160
|Λειτουργία
|16/10/2026 8:00:00 πμ
|16/10/2026 10:00:00 πμ
|ΒΑΡΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΡΕΒΕΖΗΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΠΡΕΒΕΖΗΣ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|1361
|Κατασκευές
|16/10/2026 8:00:00 πμ
|16/10/2026 11:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|120
|Κατασκευές
|16/10/2026 8:00:00 πμ
|16/10/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ έως κάθετο: ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1133
|Λειτουργία
|16/10/2026 8:00:00 πμ
|16/10/2026 11:00:00 πμ
|ΑΧΑΡΝΩΝ
|ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ
|461
|Κατασκευές
|16/10/2026 8:00:00 πμ
|16/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΔΟΥ
|664
|Συντήρηση
|16/10/2026 8:00:00 πμ
|16/10/2026 12:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΡΑΣ ΕΩΣ ΠΕΥΚΩΝ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΥΡΑΣ ΑΠΟ ΛΕΣΒΟΥ ΕΩΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
|665
|Κατασκευές
|16/10/2026 8:00:00 πμ
|16/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΦΥΛΑΣΙΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ έως κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1135
|Λειτουργία
|16/10/2026 8:00:00 πμ
|16/10/2026 1:00:00 μμ
|ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΛΦΩΝ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
|662
|Λειτουργία
|16/10/2026 8:00:00 πμ
|16/10/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΘΕΑΤΡΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ έως κάθετο: Λ.ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΖΕΑΣ 111 - 113 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|16/10/2026 8:00:00 πμ
|16/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 30 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 67 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛ/ΚΙΕΣ 7+8+9 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|16/10/2026 8:00:00 πμ
|16/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΛΚΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|16/10/2026 8:00:00 πμ
|16/10/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ - ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΥΑΛΟΥ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|553
|Λειτουργία
|16/10/2026 8:00:00 πμ
|16/10/2026 4:00:00 μμ
|ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΛΕΙΟΥΣ, ΞΑΝΘΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΣΙΜΓΙΡΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΟΥΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΟΥΣ Η ΓΩΝΙΑ.
|660
|Κατασκευές
|16/10/2026 8:00:00 πμ
|16/10/2026 4:00:00 μμ
|Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΙΚΩΝΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΣΣΑΒΟΥ,ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΡΗΓΑ ΓΚΟΛΦΗ
|661
|Συντήρηση
|16/10/2026 8:00:00 πμ
|16/10/2026 5:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΠΟ Λ. ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ.
|1762
|Λειτουργία
|16/10/2026 9:00:00 πμ
|16/10/2026 11:00:00 πμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ 14 έως κάθετο: ΔΙΓΕΝΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΓΕΝΗ απο κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1369
|Λειτουργία
|16/10/2026 9:00:00 πμ
|16/10/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΙΛΥΒΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΛΥΒΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1364
|Κατασκευές
|16/10/2026 9:00:00 πμ
|16/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ 2 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1367
|Κατασκευές
|16/10/2026 9:30:00 πμ
|16/10/2026 11:30:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΡΑΓΟΥΜΗ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ
|1360
|Κατασκευές
|16/10/2026 10:30:00 πμ
|16/10/2026 1:30:00 μμ
|ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΚΗ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤ. ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ έως κάθετο: Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΛΕΑΡΧΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΑΡΧΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ έως κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ
|1368
|Κατασκευές
|16/10/2026 11:00:00 πμ
|16/10/2026 2:00:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΔΛΕΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1362
|Κατασκευές
|16/10/2026 11:00:00 πμ
|16/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|663
|Λειτουργία
|16/10/2026 11:30:00 πμ
|16/10/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ έως κάθετο: ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 96 έως κάθετο: ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ
|1134
|Λειτουργία
|16/10/2026 12:00:00 μμ
|16/10/2026 3:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 4, 6 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
|90
|Κατασκευές
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