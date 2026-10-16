Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (16/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (16/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

16/10/2026 6:30:00 πμ16/10/2026 2:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΝΑΟΥΣΗΣ - Π.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΓΕΡΑΝΙΟΥ - ΕΡΜΙΟΝΙΔΩΝ - ΜΗΔΕΙΑΣ - ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΑΓ.ΒΑΣΛΕΙΟΥ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΓΟΡΓΙΟΥ - ΜΑΡΑΣΛΗ457Συντήρηση
16/10/2026 6:30:00 πμ16/10/2026 2:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΚΥΠΡΟΥ - ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ - ΠΙΑΝΑΣ - ΒΙΓΛΑΣ - ΧΕΙΜΑΡΑΣ - ΒΙΓΛΑΣ - ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ458Συντήρηση
16/10/2026 6:30:00 πμ16/10/2026 5:30:00 μμΑΙΓΑΛΕΩΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΤΕΜΕΝΗΣ456Κατασκευές
16/10/2026 7:30:00 πμ16/10/2026 12:30:00 μμΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΑΙΟΛΟΥ - ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ - ΕΡΜΟΥ - ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΔΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ - ΠΑΛΑΜΑ459Λειτουργία
16/10/2026 7:30:00 πμ16/10/2026 12:30:00 μμΧΑΙΔΑΡΙΟΥΚΟΜΝΗΝΩΝ - Ν.ΦΩΚΑ - ΤΣΙΜΙΣΚΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ460Κατασκευές
16/10/2026 7:30:00 πμ16/10/2026 5:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΛΙΟΣΙΩΝ απο κάθετο: ΣΟΥΡΜΕΛΗ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΨΑΡΩΝ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΥΡΜΕΛΗ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΣΩΝΙΕΡΟΥ έως κάθετο: ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΝΙΕΡΟΥ 23 από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΣΟΥΡΜΕΛΗ έως κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 05:00 μμ1160Λειτουργία
16/10/2026 8:00:00 πμ16/10/2026 10:00:00 πμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΡΕΒΕΖΗΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΠΡΕΒΕΖΗΣ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ1361Κατασκευές
16/10/2026 8:00:00 πμ16/10/2026 11:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ120Κατασκευές
16/10/2026 8:00:00 πμ16/10/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΦΙΛΑΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ έως κάθετο: ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1133Λειτουργία
16/10/2026 8:00:00 πμ16/10/2026 11:00:00 πμΑΧΑΡΝΩΝΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ461Κατασκευές
16/10/2026 8:00:00 πμ16/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΔΟΥ664Συντήρηση
16/10/2026 8:00:00 πμ16/10/2026 12:00:00 μμΚΗΦΙΣΙΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΡΑΣ ΕΩΣ ΠΕΥΚΩΝ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΥΡΑΣ ΑΠΟ ΛΕΣΒΟΥ ΕΩΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ665Κατασκευές
16/10/2026 8:00:00 πμ16/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΦΥΛΑΣΙΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ έως κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1135Λειτουργία
16/10/2026 8:00:00 πμ16/10/2026 1:00:00 μμΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΛΦΩΝ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ662Λειτουργία
16/10/2026 8:00:00 πμ16/10/2026 2:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:ΘΕΑΤΡΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ έως κάθετο: Λ.ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΖΕΑΣ 111 - 113 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
16/10/2026 8:00:00 πμ16/10/2026 4:00:00 μμΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΜονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 30 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 67 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛ/ΚΙΕΣ 7+8+9 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
16/10/2026 8:00:00 πμ16/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΛΚΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση
16/10/2026 8:00:00 πμ16/10/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ - ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΥΑΛΟΥ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.553Λειτουργία
16/10/2026 8:00:00 πμ16/10/2026 4:00:00 μμΧΟΛΑΡΓΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΛΕΙΟΥΣ, ΞΑΝΘΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΣΙΜΓΙΡΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΟΥΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΟΥΣ Η ΓΩΝΙΑ.660Κατασκευές
16/10/2026 8:00:00 πμ16/10/2026 4:00:00 μμΝ.ΨΥΧΙΚΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΙΚΩΝΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΣΣΑΒΟΥ,ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΡΗΓΑ ΓΚΟΛΦΗ661Συντήρηση
16/10/2026 8:00:00 πμ16/10/2026 5:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΚΑΜΠΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΠΟ Λ. ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ.1762Λειτουργία
16/10/2026 9:00:00 πμ16/10/2026 11:00:00 πμΒΟΥΛΑΣΖυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ 14 έως κάθετο: ΔΙΓΕΝΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΓΕΝΗ απο κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ1369Λειτουργία
16/10/2026 9:00:00 πμ16/10/2026 11:00:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΙΛΥΒΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΛΥΒΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ1364Κατασκευές
16/10/2026 9:00:00 πμ16/10/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΖυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ 2 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ1367Κατασκευές
16/10/2026 9:30:00 πμ16/10/2026 11:30:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΡΑΓΟΥΜΗ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ1360Κατασκευές
16/10/2026 10:30:00 πμ16/10/2026 1:30:00 μμΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΚΗ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤ. ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ έως κάθετο: Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΛΕΑΡΧΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΑΡΧΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ έως κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ1368Κατασκευές
16/10/2026 11:00:00 πμ16/10/2026 2:00:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΔΛΕΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ1362Κατασκευές
16/10/2026 11:00:00 πμ16/10/2026 4:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ663Λειτουργία
16/10/2026 11:30:00 πμ16/10/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ έως κάθετο: ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 96 έως κάθετο: ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ1134Λειτουργία
16/10/2026 12:00:00 μμ16/10/2026 3:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 4, 6 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ90Κατασκευές
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