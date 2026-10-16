Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ντου στα "κοινόβια" των λαθρομεταναστών
Ελεύθερος Τύπος: Σε άνοδο οι τιμές οικοπέδων
Η Καθημερινή: Εξ αποστάσεων οι έλεγχοι ασφαλείας στα Airbnb
Τα Νέα: Τετραεθνής άσκηση μήνυμα της Ελλάδας
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.
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