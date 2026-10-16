Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ντου στα "κοινόβια" των λαθρομεταναστών

Ελεύθερος Τύπος: Σε άνοδο οι τιμές οικοπέδων

Η Καθημερινή: Εξ αποστάσεων οι έλεγχοι ασφαλείας στα Airbnb

Τα Νέα: Τετραεθνής άσκηση μήνυμα της Ελλάδας

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

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