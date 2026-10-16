Αγρίνιο: Αποτρόπαιο θέαμα στο κέντρο, ασυνείδητοι κατακρεούργησαν γάτες - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Snapshot Δύο νεκρές γάτες με εμφανή σημάδια βίαιων χτυπημάτων βρέθηκαν στην οδό Φιλελλήνων στο Αγρίνιο.

Τα ζώα ήταν στοιβαγμένα στην άκρη του πεζοδρομίου, προκαλώντας αποτροπιασμό στους πολίτες.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω καταγγελιών πολιτών στο agriniopress.

Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τους δράστες και τα κίνητρα της πράξης.

Το γεγονός αναδεικνύει ξανά το ζήτημα της κακοποίησης ζώων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Αποτροπιασμό προκαλεί το θέαμα που αντίκρισαν το πρωί της Παρασκευής (16/10) πολίτες στην οδό Φιλελλήνων, στο Αγρίνιο, όπου εντοπίστηκαν δύο νεκρές γάτες, με εμφανή σημάδια βίαιων χτυπημάτων στο πρόσωπο.

Τα δύο ζώα βρέθηκαν στοιβαγμένα στην άκρη του πεζοδρομίου, σε εικόνες που προκαλούν θλίψη και γεννούν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω του agriniopress, το οποίο ενημέρωσαν πολίτες που βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, με βασικότερο το ποιος ή ποιοι ευθύνονται για την αποτρόπαια πράξη, αλλά και ποια ήταν τα κίνητρά τους.

Οι εικόνες των δύο νεκρών ζώων αποτυπώνουν τη σκληρότητα του περιστατικού και επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της κακοποίησης ζώων.