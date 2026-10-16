Ζεφύρι: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης στο Ζεφύρι λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ζεφύρι: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η διακοπή αφορά το τμήμα από το ύψος των οδών Δερβενακίων και Παπαφλέσσα.
  • Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.
  • Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας εξαρτάται από την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής του αγωγού.
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Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έχει τεθεί σε ισχύ στην περιοχή του Ζεφυρίου, λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης, από το ύψος της οδού Δερβενακίων, καθώς και στο ίδιο οδικό τμήμα από το ύψος της οδού Παπαφλέσσα.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται να εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των εργασιών για την αντιμετώπιση της βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

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