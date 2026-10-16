Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Οδό - Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία

Ποια σημεία του δρόμου θα επηρεαστούν και ποιες ώρες

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Οδό - Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κυκλοφορία στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα διακοπεί από τις 23:30 το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έως τις 05:30 την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.
  • Ο αποκλεισμός αφορά το ρεύμα πορείας προς Δυτικά μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).
  • Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Δυτικά θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και θα συνεχίζεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.
  • Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διακοπής.
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Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου έως το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης από τις 23:30 το Σάββατο έως τις 05:30 την Κυριακή θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας) και συγκεκριμένα:

-Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

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