Σαντορίνη: 55χρονος έκλεβε παγκάρια εκκλησιών - Εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις

Snapshot Συνελήφθη 55χρονος στη Θηρασιά για διαρρήξεις και κλοπές χρημάτων από παγκάρια εκκλησιών.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 2.072 ευρώ και διαρρηκτικά εργαλεία.

Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελίες και έρευνα ειδικής αστυνομικής ομάδας.

Έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις κλοπών από εκκλησίες. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται για διαρρήξεις και κλοπές χρημάτων από παγκάρια Ιερών Ναών στη Θηρασιά στη Σαντορίνη. Στην κατοχή του εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 2.072 ευρώ, καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 55χρονος συνελήφθη την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες για διαρρήξεις σε εκκλησίες της Θηρασιάς. Για τη διερεύνησή τους συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία, αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία, κατάφερε να εντοπίσει τον κατηγορούμενο.

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