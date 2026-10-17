Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 84 επιστήμονες στο κορυφαίο 2% παγκοσμίως - Η αναγνώριση από το Stanford

Συνολικά 84 ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιλαμβάνονται στη βάση «World’s Top 2% Scientists» για το 2026

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 84 επιστήμονες στο κορυφαίο 2% παγκοσμίως - Η αναγνώριση από το Stanford
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  • Στη βάση «World’s Top 2% Scientists» για το 2026 περιλαμβάνονται 84 ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  • 63 επιστήμονες ξεχωρίζουν για την ετήσια ερευνητική απήχηση του 2025, ενώ 56 για τη συνολική απήχηση της σταδιοδρομίας τους.
  • 35 ερευνητές καταγράφονται και στις δύο λίστες, παρουσιάζοντας σημαντική πρόσφατη και συνολική ερευνητική προσφορά.
  • Η διάκριση βασίζεται σε βιβλιομετρικούς δείκτες από τη βάση δεδομένων Scopus, όπως ο σύνθετος δείκτης c-score.
  • Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συγχαίρουν τους διακριθέντες για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Ιδρύματος.
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Σημαντική είναι η παρουσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη διεθνή βάση δεδομένων «World’s Top 2% Scientists» των Stanford και Elsevier, καθώς στην επικαιροποιημένη καταγραφή για το 2026 περιλαμβάνονται 84 διαφορετικοί επιστήμονες που συνδέονται με το Ίδρυμα.

Η διάκριση αφορά την επιστημονική απήχηση του ερευνητικού τους έργου, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από διεθνώς χρησιμοποιούμενους βιβλιομετρικούς δείκτες. Η νέα έκδοση της βάσης δημοσιεύθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2026 και βασίζεται σε στοιχεία της Scopus έως το τέλος του 2025.

35 επιστήμονες διακρίνονται και στις δύο λίστες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 63 επιστήμονες περιλαμβάνονται στη λίστα «Single-year Impact», η οποία αφορά την απήχηση των δημοσιεύσεών τους κατά το 2025. Παράλληλα, 56 ερευνητές καταγράφονται στη λίστα «Career-long Impact», που αποτυπώνει τη συνολική απήχηση του επιστημονικού έργου τους σε βάθος χρόνου.

Από αυτούς, 35 επιστήμονες περιλαμβάνονται και στις δύο κατηγορίες, παρουσιάζοντας τόσο σημαντική πρόσφατη ερευνητική απήχηση όσο και ισχυρή συνολική παρουσία στη διάρκεια της επιστημονικής τους σταδιοδρομίας.

Οι υπόλοιποι 49 επιστήμονες εμφανίζονται σε μία από τις δύο λίστες: 28 μόνο στην ετήσια κατάταξη και 21 μόνο στην κατηγορία της συνολικής σταδιοδρομίας. Με αυτόν τον τρόπο, το συνολικό πλήθος διαμορφώνεται σε 84 διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς διπλή καταμέτρηση.

Πώς προκύπτει η διεθνής διάκριση

Η βάση «World’s Top 2% Scientists» αξιοποιεί δεδομένα της Scopus και συνδυασμό βιβλιομετρικών δεικτών, μεταξύ των οποίων ο σύνθετος δείκτης c-score. Στη μεθοδολογία λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως οι αναφορές στο δημοσιευμένο έργο, η συν-συγγραφή και η θέση των ερευνητών στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Οι δύο λίστες εξετάζουν διαφορετικές χρονικές διαστάσεις της επιστημονικής απήχησης και δεν αποτελούν μία ενιαία κατάταξη. Παράλληλα, οι βιβλιομετρικοί δείκτες αποτυπώνουν συγκεκριμένες πτυχές της ερευνητικής δραστηριότητας και δεν συνιστούν συνολική αξιολόγηση της επιστημονικής, διδακτικής ή κοινωνικής προσφοράς των ερευνητών.

Τα συγχαρητήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζουν τα συγχαρητήριά τους στις ερευνήτριες και στους ερευνητές που περιλαμβάνονται στις διεθνείς λίστες, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Ιδρύματος.

Όπως επισημαίνεται, η παραγωγή και η διάδοση της γνώσης αποτελούν συλλογική προσπάθεια, η οποία στηρίζεται στη συνεργασία, την επιμονή και την επιστημονική δημιουργικότητα. Η διεθνής απήχηση του ερευνητικού έργου αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για την πανεπιστημιακή κοινότητα και κίνητρο για τη συνέχιση της προσπάθειας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Λίστα συνολικής επιστημονικής απήχησης (Career-long Impact)

  • Ηλίας Αβραμίδης
  • Σοφία Ανδρούδη
  • Λεωνίδας Ανθόπουλος
  • Βασίλειος Αντωνιάδης
  • Νικόλαος Αράβας
  • Ιωάννης Αρβανιτογιάννης
  • Ηλίας Ζιντζαράς
  • Αθανάσιος Θεοφιλάτος
  • Δημήτριος Ιακωβίδης
  • Γεώργιος-Εμμανουήλ Ιατρίδης
  • Μιχαήλ Καλογιαννάκης
  • Σπυρίδων Καραμάνος
  • Ιωάννης Κεχαγιάς
  • Κωνσταντίνος Κίττας
  • Δημήτρης Μακρής
  • Κωνσταντίνος Μαλίζος
  • Γεώργιος Μαντάνης
  • Ρενάτα Μίχα
  • Ελπινίκη Παπαγεωργίου
  • Κώστας Παπαδημητρίου
  • Νικόλαος Παπαδόπουλος
  • Μαρίνα Παπαστεργίου
  • Σπυρίδων Πετρόπουλος
  • Μανώλης Σαριδομιχελάκης
  • Αθανάσιος Τζιαμούρτας
  • Παναγιώτης Τσιακάρας
  • Γρηγόριος Τσινίδης
  • Θεόδωρος Τσιφτσής
  • Ιωάννης Φατούρος
  • Γεώργιος Φθενάκης
  • Ανδρέας Φλουρής
  • Γεώργιος Χάλκος
  • Άρτεμις Χατζηγεωργίου
  • Morris Cohen
  • Gordon L. Nichols

Λίστα ετήσιας επιστημονικής απήχησης (Single-year Impact 2025)

  • Κωνσταντίνος Αμπουντώλας
  • Μαρία Γραμματικοπούλου
  • Θεόδωρος Ελευθεριάδης
  • Παναγιώτης Α. Ηλιόπουλος
  • Νικόλαος Κατσούλας
  • Λάμπρος Κούτας
  • Νικόλαος Αθ. Κυριαζής
  • Χρυσή Λασπίδου
  • Γεώργιος Μέτσιος
  • Ιωάννης Μοισόγλου
  • Χαράλαμπος Μπιλλίνης
  • Δημήτριος Μπόγδανος
  • Ανδρέας Ξανθόπουλος
  • Μάριος Παπαδάκης
  • Παναγιώτης Παπαδημητρούλας
  • Ιωάννα Β. Παπαθανασίου
  • Βασίλειος Γ. Παπατσίρος
  • Φωτεινή Φ. Παρλαπάνη
  • Σπυρίδων Πλακιάς
  • Χρήστος Ι. Ρούμπος
  • Παύλος Σαράφης
  • Κωνσταντίνος Τ. Σπανός
  • Παναγιώτης Τζερεμές
  • Κωνσταντίνος Τσάρας
  • Ευάγγελος Φραδέλος
  • Θεόδωρος Χατζημητάκος
  • Huagen Liang
  • Guangfu Qian

Λίστα συνολικής επιστημονικής σταδιοδρομίας (Career-long Impact) – 21 επιστήμονες

  • Αντώνιος Αργυρίου
  • Ιωάννης Γιαβάσης
  • Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος
  • Θεόφιλος Καραχάλιος
  • Δημήτριος Καρπούζας
  • Κωνσταντίνος Κολομβάτσος
  • Δημήτριος Κουρέτας
  • Ιωάννης Κουτεντάκης
  • Σταύρος Λαλάς
  • Σπυρίδων Λουτρίδης
  • Χρήστος Μαραβέλιας
  • Παντελής Μπάγκος
  • Ιωάννης Μποζιάρης
  • Παναγιώτης Ντακούλας
  • Ιωάννης Παναπακίδης
  • Αθανάσιος Παπαθανασίου
  • Αθανάσιος Παπαϊωάννου
  • Χαρίλαος Σανδαλίδης
  • Αναστάσιος Σταματέλος
  • Γρηγόριος Χαϊδεμενόπουλος
  • Peter J. Cripps
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