Έπεσε ψευδοροφή στο νοσοκομείο της Λέρου - Τραυματίστηκε ασθενής

Snapshot τις 15 Οκτωβρίου έπεσαν τμήματα ψευδοροφής στο Νοσοκομείο Λέρου, τραυματίζοντας ελαφρά έναν ασθενή.

Η πτώση έγινε σε διάδρομο του νοσοκομείου, όπου βρισκόταν ο ασθενής τη στιγμή του περιστατικού.

Προηγούμενη πτώση ψευδοροφής είχε συμβεί στις 12 Οκτωβρίου στο ανακαινισμένο Τμήμα Λοιμωδών της Παθολογικής Κλινικής.

Οι Ένωση Ιατρών Λέρου και η Ένωση Υπαλλήλων του νοσοκομείου έχουν καταγγείλει δημοσίως τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά. Snapshot powered by AI

Νέα πτώση τμημάτων ψευδοροφής στο Νοσοκομείο Λέρου την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου καταγγέλλουν η Ένωση Ιατρών Λέρου (Ε.Ι.ΘΕ.Λ.) και η Ένωση Υπαλλήλων του ιδρύματος.

Σύμφωνα με το LerosNews, τμήματα της ψευδοροφής και οι μεταλλικοί οδηγοί τους έπεσαν στο δάπεδο διαδρόμου, τραυματίζοντας ελαφρά έναν ασθενή που περνούσε εκέινη την στιγμή από το σημείο.

Είχε προηγηθεί, στις 12 Οκτωβρίου, πτώση ψευδοροφής στο ανακαινισμένο Τμήμα Λοιμωδών της Παθολογικής Κλινικής, για την οποία τα σωματεία είχαν ήδη προχωρήσει σε δημόσια καταγγελία.