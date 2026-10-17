Κηφισός: Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Πέτρου Ράλλη λόγω ακινητοποιημένου οχήματος
Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
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Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Η κυκλοφοριακή επιβάρυνση οφείλεται σε ακινητοποιημένο όχημα.
Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.
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