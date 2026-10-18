Κάρτα Δακτυλίου: Πώς μπορείτε να τη βγάλετε ψηφιακά - Οι δικαιούχοι

Snapshot Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων μπορούν πλέον να εκδώσουν ψηφιακά την ειδική Κάρτα Δακτυλίου μέσω της πλατφόρμας ΔΑΕΜ Α.Ε χωρίς φυσική παρουσία.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ η έκδοση της κάρτας γίνεται ψηφιακά με μοναδικό QR Code για τον έλεγχο εγκυρότητας.

Δικαιούχοι είναι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι με κύρια κατοικία εντός των ορίων του Δακτυλίου, όπως αναφέρεται στο έντυπο Ε1.

Η ειδική άδεια δίνει δικαίωμα εισόδου και εξόδου από τον Δακτύλιο μόνο μέσω της συντομότερης διαδρομής κατοικίας προς έξοδο και αντίστροφα, χωρίς ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ των ζωνών. Snapshot powered by AI

Ψηφιακά μπορούν πλέον να εκδώσουν την ειδική Κάρτα Δακτυλίου οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων καθώς ενεργοποιήθηκε και είναι διαθέσιμη η σχετική υπηρεσία.

Ειδικότερα, μέσω της πλατφόρμας ΔΑΕΜ Α.Ε, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιεί μέσω του συστήματος τον έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών και, εφόσον η αίτηση εγκριθεί, η Κάρτα Δακτυλίου εκδίδεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτό, ολόκληρος ο κύκλος της διαδικασίας – από την αίτηση και την υποβολή των δικαιολογητικών έως τον έλεγχο, την έγκριση και την έκδοση της κάρτας – πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά. Η ψηφιακή κάρτα φέρει μοναδική σήμανση QR Code, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητάς της από τις αρμόδιες αρχές.

Για την ηλεκτρονική αίτηση για τον δακτύλιο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://oauth2.gsis.gr/oauth2server/login.jsp

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ειδικής κάρτας εισόδου – εξόδου είναι αποκλειστικά οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται εντός των ορίων του Δακτυλίου. Κάτοικοι εξωτερικού που υποβάλλουν φορολογική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού δεν δικαιούνται άδεια εισόδου – εξόδου στον Δακτύλιο.

Για την έκδοση της ειδικής άδειας, η κατοικία για την οποία υποβάλλεται η αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο Ε1 ως κύρια κατοικία του ενδιαφερομένου, ανεξάρτητα από το καθεστώς κατοίκησης, δηλαδή εάν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση, μίσθωση ή φιλοξενία. Στις περιπτώσεις όπου από το Ε1 δεν προκύπτει ως μόνιμη κατοικία η διεύθυνση για την οποία ζητείται η άδεια, απαιτείται η προηγούμενη επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων μέσω τροποποιητικής δήλωσης ή αίτησης μεταβολής στοιχείων Μ1 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ισχύς και χρήση της Κάρτας Δακτυλίου

Ο Δακτύλιος ισχύει: Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00&Παρασκευή: 07:00 – 15:00. Η περιοχή εφαρμογής του χωρίζεται σε τέσσερις Ζώνες: Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄. Η ειδική άδεια δεν παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης μεταξύ των επιμέρους Ζωνών. Ο κάτοχός της έχει δικαίωμα να εξέρχεται από τον Δακτύλιο ακολουθώντας τη συντομότερη διαδρομή από την κατοικία του προς την έξοδο και, αντίστοιχα, να επιστρέφει στην κατοικία του μέσω της συντομότερης διαδρομής εισόδου. Οι περιορισμοί του Δακτυλίου δεν εφαρμόζονται στις περιμετρικές οδούς.

Διαβάστε επίσης