Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονος για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό της συζύγου του

Snapshot Συνελήφθη 46χρονος Αλβανός στη Θεσσαλονίκη για ενδοοικογενειακή βία, βιασμό και παράνομη κατακράτηση της 47χρονης συζύγου του.

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία της γυναίκας και παρέμβαση αστυνομικών στο Λαγκαδά.

Ο δράστης άσκησε σωματική βία και ασελγείς πράξεις σε βάρος της γυναίκας σε χώρο διαμονής και σε αυτοκίνητο.

Η υπόθεση διερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια δικαστική Αρχή με σχηματισθείσα δικογραφία. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά, 46χρονος Αλβανός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, που διενεργεί την προανάκριση, για παράβαση της Νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, βιασμό και παράνομη κατακράτηση.

Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες της 16-10-2026 στην περιοχή του Λαγκαδά, περιπολούντες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής, αντιλαμβανόμενοι τη δυσχερή κατάσταση 47χρονης από την Αλβανία που βρισκόταν μαζί με το σύντροφό της, τους μετέφεραν αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα Λαγκαδά και στη συνέχεια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου.

Στο πλαίσιο της διενεργηθείσας αστυνομικής έρευνας, καταγγέλθηκε ότι ο 46χρονος νωρίτερα την ίδια ημέρα (16-10-2026) στην οικοδομή που διαμένουν στην περιοχή του Ευόσμου και στο αυτοκίνητό του, άσκησε σωματική βία σε βάρος της συντρόφου του, καθώς και ότι την προηγούμενη ημέρα (15-10-2026) άσκησε σωματική βία σε βάρος της και προέβη σε ασελγείς πράξεις παρά τη θέλησή της.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στην αρμόδια δικαστική Αρχή.