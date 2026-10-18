Φωτιά σε όχημα στον Κηφισό – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Πέτρου Ράλλη

Πυρκαγιά σε όχημα εκδηλώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, περί τις 15:00, στο ύψος της οδού Π. Ράλλη, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Προσωρινά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιούταν από τη μεσαία και την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, έκλεισε και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία, στο ίδιο ύψος.

Περί τις 15:30 η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.