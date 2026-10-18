Φωτιά σε όχημα στον Κηφισό – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Πέτρου Ράλλη
Περί τις 15:30 η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε
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Πυρκαγιά σε όχημα εκδηλώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, περί τις 15:00, στο ύψος της οδού Π. Ράλλη, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Προσωρινά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιούταν από τη μεσαία και την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
Παράλληλα, για τη διευκόλυνση της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, έκλεισε και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία, στο ίδιο ύψος.
Περί τις 15:30 η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.
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