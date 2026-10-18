Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Ροδόπη
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυροσβεστική επιχείρηση
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Πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 16:00 σε δασική έκταση στη περιοχή Κασσιτερά Ροδόπης .
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Μαρωνείας -Σαπών για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.
Λίγο μετά τις 17:00 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ροδόπης .
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