Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Ροδόπη

Πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 16:00 σε δασική έκταση στη περιοχή Κασσιτερά Ροδόπης .

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Μαρωνείας -Σαπών για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Λίγο μετά τις 17:00 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ροδόπης .