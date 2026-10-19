Πειραιάς: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του - Υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Snapshot Ένας 14χρονος μαθητής στον Πειραιά υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από άγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικο του έξω από το σχολείο τους.

Ο δράστης, που θεωρείται «νταής του σχολείου», συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμο πρόσωπο.

Ο 14χρονος ξυλοκοπήθηκε επειδή προσπάθησε να προστατεύσει έναν άλλον μαθητή από παρενόχληση.

Η επίθεση έγινε μπροστά σε πολλά παιδιά και είχε ως αποτέλεσμα ο 14χρονος να λιποθυμήσει και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Η μητέρα του θύματος ανέφερε ότι ο γιος της παραμένει στο νοσοκομείο και οι γιατροί εξετάζουν περαιτέρω τη σοβαρότητα των τραυμάτων του. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο Παίδων ««Αγλαΐα Κυριακού», νοσηλεύεται ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου του Πειραιά, που ξυλοκοπήθηκε άγρια από συνομήλικο του έξω από το σχολικό συγκρότημα που φοιτούν. Το θύμα που έχει υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις χτυπήθηκε επειδή προσπάθησε να προστατεύσει άλλον μαθητή.

Ο ανήλικος δράστης που φέρεται να χαρακτηρίζεται ως «νταής του σχολείου», συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμο πρόσωπο.

Η μητέρα του θύματος περιέγραψε την επίθεση που δέχτηκε ο γιος της, επειδή, όπως λέει, προσπάθησε να προστατεύσει έναν άλλον μαθητή του σχολείου που δεχόταν παρενόχληση και μπήκε στη μέση. Ο δράστης του επιτέθηκε στο σχόλασμα και τον χτύπησε δίχως έλεος.

«Είμαστε ακόμα στο νοσοκομείο, ράγισμα στο κεφάλι βαρύ και στο μάτι, θέλουν πάλι οι γιατροί να το δουν. Είμαστε εδώ μέσα ακόμα», λέει αρχικά η μητέρα του 14χρονου στο mega.

Περιγράφοντας το πώς έγινε η επίθεση στον γιο της, η μητέρα του 14χρονου αναφέρει: «Είναι μικρός, λέει, “μην τον χτυπάς”. Του λέει “τι, μάγκας είσαι εσύ;”. Έλα λέει, “σε περιμένω έξω” και βγαίνει ο γιος μου απ’ έξω, αυτός είχε βγάλει και την τσάντα, τον σπρώχνει τον γιο μου, μπουνιές με όση δύναμη έχει και ο γιος μου φώναζε “σε παρακαλώ, άφησέ με” του έλεγε, “πονάω” μέχρι που λιποθύμησε ο γιος μου, δεν θυμάται τίποτα».

Ο 14χρονος λιποθύμησε από τα βίαια χτυπήματα που δέχτηκε στο κεφάλι, μπροστά σε πολλά παιδιά που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Με ασθενοφόρο διακομίσθηκε στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο 14χρονος δράστης τράπηκε σε φυγή αφήνοντας πίσω του αιμόφυρτο τον συνομήλικό του. Αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας εμφανίστηκε, μαζί με τον πατέρα του και τον δικηγόρο τους, στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους και παραδόθηκε, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό.