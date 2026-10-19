«Σβήνει» η Λάρισα: Σχεδόν δύο θάνατοι για κάθε παιδί που γεννιέται

Snapshot Το 2025 στη Λάρισα καταγράφηκαν 1.688 γεννήσεις και 3.149 θάνατοι, με σχεδόν διπλάσιους θανάτους από γεννήσεις.

Η γεννητικότητα στη Λάρισα μειώθηκε κατά 6,2% το 2025 σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι θάνατοι μειώθηκαν κατά 2,1%.

Στη Θεσσαλία το φυσικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 4.740 ανθρώπους, με τη Λάρισα να έχει τη μεγαλύτερη διαφορά θανάτων-γεννήσεων.

Σε εθνικό επίπεδο, το 2025 οι θάνατοι ήταν 56.223 περισσότεροι από τις γεννήσεις, με μείωση γεννήσεων 4,2% και θανάτων 4% σε σχέση με το 2024.

Το δημογραφικό πρόβλημα στη Λάρισα επηρεάζει το μέλλον της τοπικής οικονομίας, τον μαθητικό πληθυσμό και τις ανάγκες μιας γηράσκουσας κοινωνίας. Snapshot powered by AI

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το δημογραφικό πρόβλημα στον νομό Λάρισας, με τα τελευταία επίσημα στοιχεία να αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί. Μέσα σε έναν μόλις χρόνο, οι θάνατοι ήταν σχεδόν διπλάσιοι από τις γεννήσεις, ενώ ο αριθμός των παιδιών που ήρθαν στον κόσμο εξακολουθεί να μειώνεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2025, που δημοσιοποιήθηκαν την 1η Οκτωβρίου 2026, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας καταγράφηκαν 1.688 γεννήσεις και 3.149 θάνατοι. Η διαφορά φτάνει τους 1.461 ανθρώπους. Πρόκειται για το αρνητικό φυσικό ισοζύγιο του πληθυσμού, το οποίο δείχνει ότι οι απώλειες από θανάτους υπερβαίνουν κατά πολύ τις γεννήσεις. Η αναλογία είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Για κάθε παιδί που γεννήθηκε στον νομό Λάρισας το 2025 αντιστοιχούσαν περίπου 1,87 θάνατοι.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη των γεννήσεων, καθώς η πτωτική πορεία συνεχίζεται. Το 2025 οι γεννήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ήταν μειωμένες κατά 6,2% σε σύγκριση με το 2024. Την ίδια περίοδο οι θάνατοι παρουσίασαν μείωση κατά 2,1%, παραμένοντας ωστόσο σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη μικρή υποχώρηση των θανάτων, η φυσική αναπλήρωση του πληθυσμού εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση. Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο του νομού, δηλαδή τόσο την πόλη της Λάρισας όσο και τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας. Δεν επιτρέπουν, επομένως, την εξαγωγή ξεχωριστών συμπερασμάτων για κάθε δήμο ή οικισμό.

Σχεδόν 5.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις στη Θεσσαλία

Ακόμη πιο έντονη εμφανίζεται η δημογραφική πίεση στο σύνολο της Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 καταγράφηκαν στην Περιφέρεια 3.988 γεννήσεις, μειωμένες κατά 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι θάνατοι έφτασαν τους 8.728, με αποτέλεσμα το φυσικό ισοζύγιο να είναι αρνητικό κατά 4.740 ανθρώπους. Από το σύνολο αυτό, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας εμφανίζει τη μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ θανάτων και γεννήσεων, με 1.461 περισσότερους θανάτους. Ακολουθούν τα Τρίκαλα, με 1.216 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, η Μαγνησία και οι Σποράδες με 1.129 και η Καρδίτσα με 934. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αφορά τόσο τα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και την περιφέρεια, όπου η γήρανση του πληθυσμού και η δυσκολία ανανέωσης των νεότερων ηλικιών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον των τοπικών κοινωνιών.

Το πρόβλημα αφορά ολόκληρη τη χώρα

Η εικόνα της Λάρισας εντάσσεται στη γενικότερη δημογραφική υποχώρηση που καταγράφεται στην Ελλάδα. Σε εθνικό επίπεδο, το 2025 σημειώθηκαν 65.618 γεννήσεις και 121.841 θάνατοι, με τη διαφορά να διαμορφώνεται στους 56.223 περισσότερους θανάτους. Οι γεννήσεις στη χώρα μειώθηκαν κατά 4,2% σε σχέση με το 2024, ενώ οι θάνατοι κατά 4%.

Για τη Λάρισα, η συζήτηση γύρω από το δημογραφικό αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς συνδέεται με το μέλλον της τοπικής οικονομίας, τη διατήρηση του μαθητικού πληθυσμού, την απασχόληση και τις ανάγκες μιας κοινωνίας που γερνά. Το αρνητικό φυσικό ισοζύγιο δεν ταυτίζεται με την αντίστοιχη συνολική μείωση του πληθυσμού, καθώς στην πληθυσμιακή εξέλιξη συνυπολογίζονται και οι μετακινήσεις κατοίκων από και προς την περιοχή. Ωστόσο, οι αριθμοί της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν καθαρά το μέγεθος του προβλήματος. Με μόλις 1.688 γεννήσεις σε ολόκληρο τον νομό μέσα στο 2025, η δημογραφική εξέλιξη της Λάρισας θέτει πλέον σοβαρά ερωτήματα για το πώς θα διαμορφωθεί η πληθυσμιακή της εικόνα τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: onlarissa.gr