Διακοπές νερού τη Δευτέρα (19/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ)
Αγγελόπουλου και Οικονόμου Θωμά
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δοϊράνης και Φυλής
- ΜΕΛΙΣΣΙΑ
28ης Οκτωβρίου και Αργυροκάστρου
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