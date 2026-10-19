Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ποιοι επιδιώκουν να γίνει Παρίσι η Αθήνα

Ελεύθερος Τύπος: Τα παράθυρα για πρόωρη συνταξιοδότηση

Τα Νέα: Η επιδημία στο κατωφλι

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

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