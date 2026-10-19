Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (19/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|19/10/2026 8:00:00 πμ
|19/10/2026 10:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|1378
|Κατασκευές
|19/10/2026 8:00:00 πμ
|19/10/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΥΟΣ έως κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΥΟΣ 298 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1380
|Κατασκευές
|19/10/2026 8:00:00 πμ
|19/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 62 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1381
|Κατασκευές
|19/10/2026 8:00:00 πμ
|19/10/2026 1:00:00 μμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΛΥΧΑ, ΒΛΥΧΑΔΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ.
|Συντήρηση
|19/10/2026 8:00:00 πμ
|19/10/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:Λ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως κάθετο: ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 96 - 98 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|19/10/2026 8:00:00 πμ
|19/10/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΒΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΒΕΙΚΟΥ 62 έως κάθετο: ΤΟΥΣΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΟΥΣΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΒΕΙΚΟΥ έως κάθετο: ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΟΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ έως κάθετο: ΒΕΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1377
|Κατασκευές
|19/10/2026 8:00:00 πμ
|19/10/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΝ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:Λ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 107 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|19/10/2026 8:00:00 πμ
|19/10/2026 2:00:00 μμ
|Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ Νο 12 ΕΩΣ Νο 14
|670
|Κατασκευές
|19/10/2026 8:00:00 πμ
|19/10/2026 4:00:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΩΟΥ - ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ - ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ - Β.ΗΠΕΙΡΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΟΥ - ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ - ΒΙΤΣΙ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
|185
|Κατασκευές
|19/10/2026 8:00:00 πμ
|19/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|19/10/2026 8:00:00 πμ
|19/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΚΙ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|19/10/2026 8:00:00 πμ
|19/10/2026 4:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΚΑΚΤΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΙΒΙΣΚΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΩΝ
|465
|Κατασκευές
|19/10/2026 8:00:00 πμ
|19/10/2026 4:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΗΛΙΩΝ - ΚΡΟΝΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΕΛΑΤΩΝ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ
|466
|Κατασκευές
|19/10/2026 8:00:00 πμ
|19/10/2026 5:00:00 μμ
|ΡΑΦΗΝΑΣ
|ΠΙΚΕΡΜΙ - ΣΤΕΚΟ - ΙΩΑΝΝΟΥ - ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ - ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ - ΑΙΑΝΤΟΣ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 200 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙ ΠΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΜΥΡΤΙΑΣ - ΜΑΓΝΓΣΙΑΣ - ΙΜΒΡΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.
|546
|Λειτουργία
|19/10/2026 8:00:00 πμ
|19/10/2026 5:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΚΟΥΒΑΡΑΣ - Λ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ - Ι ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΟΔΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ. ΚΕΡΑΤΕΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ Λ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - ΑΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΠΑΙΔΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ - ΔΙΟΝΥΣΣΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ.
|1766
|Λειτουργία
|19/10/2026 8:30:00 πμ
|19/10/2026 11:30:00 πμ
|ΜΑΡΑΘΩΝΑ
|ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΑΡΑΧΘΟΥ - ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΑΧΕΛΩΟΥ - ΧΡΥΣΙΝΑ ΑΘ. - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|20
|Λειτουργία
|19/10/2026 8:30:00 πμ
|19/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ
|1387
|Κατασκευές
|19/10/2026 9:00:00 πμ
|19/10/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 173 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
|1375
|Κατασκευές
|19/10/2026 9:00:00 πμ
|19/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ 17, 19 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1376
|Κατασκευές
|19/10/2026 10:00:00 πμ
|19/10/2026 12:00:00 μμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΡΝΑΛΗ, ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΙΒΑ, ΓΡΙΒΑ ΑΠΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΕΩΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
|669
|Συντήρηση
|19/10/2026 11:00:00 πμ
|19/10/2026 1:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Ζυγά οδός:ΔΗΜΕΛΑ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΕΛΑ 84 από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ
|1379
|Κατασκευές
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