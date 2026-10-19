Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (19/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (19/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

19/10/2026 8:00:00 πμ19/10/2026 10:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ1378Κατασκευές
19/10/2026 8:00:00 πμ19/10/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΥΟΣ έως κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΥΟΣ 298 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1380Κατασκευές
19/10/2026 8:00:00 πμ19/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΖυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 62 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1381Κατασκευές
19/10/2026 8:00:00 πμ19/10/2026 1:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΛΥΧΑ, ΒΛΥΧΑΔΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ. Συντήρηση
19/10/2026 8:00:00 πμ19/10/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:Λ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως κάθετο: ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 96 - 98 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
19/10/2026 8:00:00 πμ19/10/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΒΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΒΕΙΚΟΥ 62 έως κάθετο: ΤΟΥΣΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΟΥΣΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΒΕΙΚΟΥ έως κάθετο: ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΟΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ έως κάθετο: ΒΕΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1377Κατασκευές
19/10/2026 8:00:00 πμ19/10/2026 2:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:Λ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΝ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:Λ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 107 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
19/10/2026 8:00:00 πμ19/10/2026 2:00:00 μμΝ.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ Νο 12 ΕΩΣ Νο 14670Κατασκευές
19/10/2026 8:00:00 πμ19/10/2026 4:00:00 μμΙΛΙΟΥΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΩΟΥ - ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ - ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ - Β.ΗΠΕΙΡΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΟΥ - ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ - ΒΙΤΣΙ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ185Κατασκευές
19/10/2026 8:00:00 πμ19/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
19/10/2026 8:00:00 πμ19/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΚΙ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση
19/10/2026 8:00:00 πμ19/10/2026 4:00:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΚΑΚΤΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΙΒΙΣΚΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΩΝ465Κατασκευές
19/10/2026 8:00:00 πμ19/10/2026 4:00:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΗΛΙΩΝ - ΚΡΟΝΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΕΛΑΤΩΝ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ466Κατασκευές
19/10/2026 8:00:00 πμ19/10/2026 5:00:00 μμΡΑΦΗΝΑΣΠΙΚΕΡΜΙ - ΣΤΕΚΟ - ΙΩΑΝΝΟΥ - ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ - ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ - ΑΙΑΝΤΟΣ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 200 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙ ΠΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΜΥΡΤΙΑΣ - ΜΑΓΝΓΣΙΑΣ - ΙΜΒΡΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.546Λειτουργία
19/10/2026 8:00:00 πμ19/10/2026 5:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΚΟΥΒΑΡΑΣ - Λ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ - Ι ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΟΔΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ. ΚΕΡΑΤΕΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ Λ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - ΑΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΠΑΙΔΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ - ΔΙΟΝΥΣΣΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ.1766Λειτουργία
19/10/2026 8:30:00 πμ19/10/2026 11:30:00 πμΜΑΡΑΘΩΝΑΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΑΡΑΧΘΟΥ - ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΑΧΕΛΩΟΥ - ΧΡΥΣΙΝΑ ΑΘ. - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ20Λειτουργία
19/10/2026 8:30:00 πμ19/10/2026 12:30:00 μμΑΛΙΜΟΥΖυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ1387Κατασκευές
19/10/2026 9:00:00 πμ19/10/2026 11:00:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 173 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ1375Κατασκευές
19/10/2026 9:00:00 πμ19/10/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ 17, 19 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ1376Κατασκευές
19/10/2026 10:00:00 πμ19/10/2026 12:00:00 μμΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΡΝΑΛΗ, ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΙΒΑ, ΓΡΙΒΑ ΑΠΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΕΩΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ669Συντήρηση
19/10/2026 11:00:00 πμ19/10/2026 1:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΖυγά οδός:ΔΗΜΕΛΑ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΕΛΑ 84 από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ1379Κατασκευές
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