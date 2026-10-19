Πέλλα: Έπεισαν ζευγάρι ηλικιωμένων δώσουν 220 χρυσές λίρες, 7.500 ευρώ και κοσμήματα

Ο δράστης είχε συλλφηθεί και στο παρελθόν για ανάλογες απάτες και είχε αφεθεί ελεύθερος

Δημήτρης Δρίζος

Πέλλα: Έπεισαν ζευγάρι ηλικιωμένων δώσουν 220 χρυσές λίρες, 7.500 ευρώ και κοσμήματα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ζευγαριού ηλικιωμένων στην Πέλλα, που συνέβη στις 9 Ιουλίου 2026.
  • Ο 24χρονος δράστης, με προϋπηρεσία σε παρόμοιες απάτες, έκλεψε 220 χρυσές λίρες, 7.500 ευρώ και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ.
  • Οι απατεώνες προσποιήθηκαν υπάλληλους της ΔΕΔΔΗΕ και έπεισαν τα θύματα να αφήσουν τα χρήματα και τα κοσμήματα στο σπίτι με συγκεκριμένο τρόπο.
  • Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την ταυτοποίηση των συνεργών και τη συμμετοχή τους σε άλλες αξιόποινες πράξεις.
  • Η δικογραφία κατά του 24χρονου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.
Snapshot powered by AI

Εξιχνιάστηκε, υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, μιας γυναίκα 72 ετών και ενός άνδρα 74, που έγινε στις 9 Ιουλίου 2026 σε περιοχή της Πέλλας μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας,.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 24χρονου άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, ο οποίος είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για ανάλογες απάτες.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο των παθόντων προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει δήθεν πρόβλημα στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή τους.

Στη συνέχεια, άλλοι συνεργοί τους κάλεσαν στα κινητά τηλέφωνα των παθόντων και τους ζήτησαν να βάλουν σε αλουμινόχαρτο τα κοσμήματα και τα χρήματα που έχουν στο σπίτι, να τα τοποθετήσουν κάτω από τον ηλεκτρικό πίνακα και να αφήσουν την πόρτα του σπιτιού ανοιχτή.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τους αποσπάσουν 220 χρυσές λίρες, το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ, τα οποία αφαίρεσε ο προαναφερόμενος άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Μαμουλάκης: Παραιτήθηκε από βουλευτής

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Viral βίντεο του υπουργού Υγείας που φωνάζει εν χορώ «και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ»

10:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Explainer video: Τι ανεβάζει και τι ρίχνει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας;

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συρτοτσιφτετέλια και άλλα: Tραγούδια για...τα πανηγύρια

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Ξεκινά η δίκη της μητέρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της

09:52WHAT THE FACT

Τρόμος στον Ειρηνικό: 11.742 ιοί επιβιώνουν σε βάθος 6.000 μέτρων - Το 99% είναι άγνωστοι στους επιστήμονες

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Politico: Η ΕΕ μπροστά σε μια «τέλεια πολιτική καταιγίδα»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Jaecoo 8 SHS-P στην Ελλάδα με 428 ίππους και έως 7 θέσεις – Πόσο κοστίζει

09:34LIFESTYLE

Τζέσικα Μπίελ: Με αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα και εντυπωσιακές λεπτομέρειες στο πλευρό του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την 28η Οκτωβρίου - Η πρώτη εκτίμηση Μαρουσάκη για τις παρελάσεις

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την Κλινική Χανίων: Νόμιζα πως ήταν θέλημα Θεού να μην κάνω άλλο παιδί

09:18LIFESTYLE

Άντονι Χόπκινς: «Μαθαίνοντας την τέχνη της ακινησίας...» - Η ήρεμη Κυριακή με τη γάτα του και το μάθημα ζωής - Βίντεο

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Έπιασαν... επίδοξους «διαρρήκτες» 10 και 11 ετών την ώρα που έμπαιναν σε σπίτι

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Έπεισαν ζευγάρι ηλικιωμένων δώσουν 220 χρυσές λίρες, 7.500 ευρώ και κοσμήματα

09:07ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του μαστού: Έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία προσαρμοσμένη στον όγκο, μεγαλύτερη πιθανότητα ίασης

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: 25χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε περίφραξη παιδικής χαράς

09:03LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Αγκαλιάστηκε με την πεθερά της στον αγώνα του συζύγου της έγινε viral

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια θα καταβληθούν από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ μέχρι την Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την 28η Οκτωβρίου - Η πρώτη εκτίμηση Μαρουσάκη για τις παρελάσεις

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την Κλινική Χανίων: Νόμιζα πως ήταν θέλημα Θεού να μην κάνω άλλο παιδί

05:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Νέας Μάκρης – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:03LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Αγκαλιάστηκε με την πεθερά της στον αγώνα του συζύγου της έγινε viral

07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα 400 σενάρια για τον Νοέμβριο - Τι δείχνουν ECMWF, JMA, UKMO και άλλα προγνωστικά κέντρα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο ο επιχειρηματίας Μανώλης Ροδουσάκης - Η προσπάθειά του να μειώσει τα τροχαίο το 2024

08:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στο Λαύριο σήμερα τα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» - Παρουσία Μητσοτάκη

08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές υπέβαλε την παραίτηση του - Την απέρριψε ο Μακρόν

08:55LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Άγριο κράξιμο στα social media για τα ποστ από τον Πύργο του Άιφελ: «Το Παρίσι φλέγεται κι ο Αργυρός χτενίζεται»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.500.000 ευρώ

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Ξεκινά η δίκη της μητέρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Ποιοι ήταν οι δύο πιλότοι που σκοτώθηκαν από την πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους - Πατέρας τεσσάρων παιδιών ο 41χρονος

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία ανοιχτά της Μυτιλήνης: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους βρέφος, μετά από σύγκρουση ταχύπλοου με σκάφος του Λιμενικού

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοι θα πάρουν έως 1.560 ευρώ

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Politico: Η ΕΕ μπροστά σε μια «τέλεια πολιτική καταιγίδα»

09:34LIFESTYLE

Τζέσικα Μπίελ: Με αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα και εντυπωσιακές λεπτομέρειες στο πλευρό του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι ευρωπαϊκές μάχες των Ελληνικών ομάδων σε Champions, Europa και Conference League -Ώρα και κανάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ