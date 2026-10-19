Πέλλα: Έπεισαν ζευγάρι ηλικιωμένων δώσουν 220 χρυσές λίρες, 7.500 ευρώ και κοσμήματα

Snapshot Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ζευγαριού ηλικιωμένων στην Πέλλα, που συνέβη στις 9 Ιουλίου 2026.

Ο 24χρονος δράστης, με προϋπηρεσία σε παρόμοιες απάτες, έκλεψε 220 χρυσές λίρες, 7.500 ευρώ και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ.

Οι απατεώνες προσποιήθηκαν υπάλληλους της ΔΕΔΔΗΕ και έπεισαν τα θύματα να αφήσουν τα χρήματα και τα κοσμήματα στο σπίτι με συγκεκριμένο τρόπο.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την ταυτοποίηση των συνεργών και τη συμμετοχή τους σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία κατά του 24χρονου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών. Snapshot powered by AI

Εξιχνιάστηκε, υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, μιας γυναίκα 72 ετών και ενός άνδρα 74, που έγινε στις 9 Ιουλίου 2026 σε περιοχή της Πέλλας μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας,.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 24χρονου άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, ο οποίος είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για ανάλογες απάτες.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο των παθόντων προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει δήθεν πρόβλημα στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή τους.

Στη συνέχεια, άλλοι συνεργοί τους κάλεσαν στα κινητά τηλέφωνα των παθόντων και τους ζήτησαν να βάλουν σε αλουμινόχαρτο τα κοσμήματα και τα χρήματα που έχουν στο σπίτι, να τα τοποθετήσουν κάτω από τον ηλεκτρικό πίνακα και να αφήσουν την πόρτα του σπιτιού ανοιχτή.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τους αποσπάσουν 220 χρυσές λίρες, το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ, τα οποία αφαίρεσε ο προαναφερόμενος άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.