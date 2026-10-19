Attica Open Farm Days: Πάνω από 550 πολίτες και 330 μαθητές συμμετείχαν σε επισκέψεις και δράσεις

Την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους που καλλιεργούν τη γη, παράγουν τα τοπικά προϊόντα και διατηρούν ζωντανή την αγροτική παράδοση της Αττικής είχαν εκατοντάδες πολίτες και μαθητές, μέσα από τις πρώτες «Ημέρες Ανοιχτών Αγροκτημάτων Αττικής – Attica Open Farm Days 2026», που διοργανώθηκαν προ ημερών με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής.

Η δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της διοίκησης του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και την ανάπτυξη του αγροτουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις μικρές παραγωγικές μονάδες, μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν η εκπαίδευση, η γαστρονομία και ο τουρισμός, με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη διεύρυνση των πηγών εισοδήματος για τους παραγωγούς.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία ενός δικτύου 36 αγροκτημάτων και μονάδων αγροδιατροφικής παραγωγής, την πραγματοποίηση 35 εκδηλώσεων με περισσότερους από 550 επισκέπτες, καθώς και τη συμμετοχή άνω των 330 μαθητών σε οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Open Farm Agora πραγματοποιήθηκαν 16 εργαστήρια και βιωματικές δράσεις, με επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα, τη μαγειρική και τη γαστρονομική παράδοση.

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, με την υποστήριξη της αρμόδιας Περιφερειακής Συμβούλου Δήμητρας Αγγελάκη και σε συνεργασία με γνωστή εταιρεία αγροτουρισμού.

Χαρδαλιάς: «Θέλουμε μια αγροτική παραγωγή ισχυρή, εξωστρεφή και συνδεδεμένη με την κοινωνία»

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής:

«Η πρωτογενής παραγωγή αποτελεί έναν πολύτιμο αναπτυξιακό πυλώνα για την Αττική, με σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία, στην απασχόληση και στη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του τόπου μας. Πίσω από κάθε προϊόν της αττικής γης βρίσκονται άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά, συχνά κάτω από απαιτητικές συνθήκες, επενδύοντας τις γνώσεις, την εμπειρία και τους κόπους τους. Αυτούς τους ανθρώπους έχουμε επιλέξει να στηρίξουμε έμπρακτα, δίνοντάς τους περισσότερες δυνατότητες να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους, να προβάλλουν τα προϊόντα τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και ευκαιρίες.

Με τις πρώτες “Ημέρες Ανοιχτών Αγροκτημάτων” κάναμε ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ανοίξαμε την αγροτική παραγωγή στην κοινωνία, φέραμε τους πολίτες σε άμεση επαφή με τους παραγωγούς και αναδείξαμε έναν πλούτο που πολλές φορές παραμένει άγνωστος ακόμη και στους ίδιους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Η δημιουργία ενός δικτύου 36 αγροκτημάτων και μονάδων παραγωγής αποτελεί για εμάς μια σημαντική αφετηρία. Θέλουμε αυτό το δίκτυο να μεγαλώσει, να αποκτήσει σταθερή παρουσία και να προσφέρει στους συμμετέχοντες νέες δυνατότητες συνεργασίας, προβολής και συμπληρωματικού εισοδήματος».

Και πρόσθεσε: «Ιδιαίτερα σημαντική θεωρώ τη συμμετοχή των περισσότερων από 330 μαθητών, που είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στα αγροκτήματα, να γνωρίσουν τους ανθρώπους της παραγωγής και να κατανοήσουν από πού προέρχονται τα τρόφιμα που καταναλώνουμε καθημερινά. Είναι πολύτιμο τα παιδιά μας να αποκτούν βιωματικές εμπειρίες, να εξοικειώνονται με τη φύση και να αντιλαμβάνονται την αξία της υγιεινής διατροφής, της προστασίας του περιβάλλοντος και του σεβασμού στον μόχθο του παραγωγού. Επιδίωξή μας είναι τέτοιες εκπαιδευτικές επισκέψεις να αποκτήσουν συνέχεια και να αναπτυχθούν σταθερές συνεργασίες ανάμεσα στα σχολεία και στις αγροτικές επιχειρήσεις της περιοχής μας.

Θέλω, επίσης, να συγχαρώ θερμά την εντεταλμένη Σύμβουλό μας για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δήμητρα Αγγελάκη, καθώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής και των συναρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειάς μας, τόσο για τον σχεδιασμό και την επιτυχημένη υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας όσο και για την καθημερινή, συστηματική προσπάθεια που καταβάλλουν, με συνέπεια και επαγγελματισμό, για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αποτελεσματική διαχείριση των ζητημάτων της αρμοδιότητάς τους. Η προσφορά τους είναι πολύτιμη και αξίζει την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη όλων μας.

Στόχος μας είναι οι “Ημέρες Ανοιχτών Αγροκτημάτων” να καθιερωθούν ως ένας ζωντανός θεσμός, που θα εξελίσσεται και θα διευρύνει διαρκώς τη συμμετοχή παραγωγών, πολιτών και σχολείων. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις δυνάμεις του τόπου μας, με πρωτοβουλίες που δημιουργούν πραγματικές προοπτικές ανάπτυξης και ενισχύουν την επαφή των κατοίκων με την αττική γη και τους ανθρώπους της».

Οι δράσεις και τα αποτελέσματα της διοργάνωσης

Το πρόγραμμα των πρώτων «Attica Open Farm Days» αναπτύχθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: την εκπαίδευση και υποστήριξη των παραγωγών, την οργάνωση επισκέψεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα αγροκτήματα και την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας. Μέσα από τις επιμέρους δράσεις αναδείχθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης των αγροτικών μονάδων και τέθηκαν οι βάσεις για τη συνέχιση της συνεργασίας τους με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα.

1. Το δίκτυο «Attica Open Farms»: Εκπαίδευση και τεχνογνωσία για τους παραγωγούς

Σημαντικό σκέλος της διοργάνωσης αποτέλεσε η προετοιμασία των αγροκτημάτων και των μονάδων αγροδιατροφικής παραγωγής που εντάχθηκαν στο νέο δίκτυο «Attica Open Farms». Οι συμμετέχοντες παραγωγοί είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στοχευμένες εκπαιδεύσεις και να λάβουν εξατομικευμένη καθοδήγηση (mentoring) σε ζητήματα αγροτουρισμού, σχεδιασμού βιωματικών εμπειριών, οργάνωσης επισκέψεων, κοστολόγησης υπηρεσιών και αποτελεσματικής προβολής των δραστηριοτήτων τους.

2. Ξεναγήσεις στις καλλιέργειες και εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που φιλοξενήθηκαν στα αγροκτήματα και στις μονάδες παραγωγής, οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε καλλιέργειες και εγκαταστάσεις, να ενημερωθούν για παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και να γνωρίσουν τη διαδρομή των τοπικών προϊόντων μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι του καταναλωτή. Για τους μαθητές, οι οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτέλεσαν μια ευκαιρία άμεσης επαφής με τις καλλιέργειες, τις παραγωγικές εγκαταστάσεις και τις διαδικασίες από τις οποίες προκύπτουν τα τρόφιμα που καταναλώνουμε καθημερινά. Με κεντρικό μήνυμα «Το σχολείο βγαίνει από την τάξη και γνωρίζει τον τόπο του», οι επισκέψεις αξιοποίησαν το ίδιο το αγρόκτημα ως χώρο μάθησης, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εμπειρία.

3. Η γαστρονομία συναντά την αγροτική παραγωγή στο Open Farm Agora

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ένα διήμερο στο Open Farm Agora, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), όπου η τοπική παραγωγή βρέθηκε στο επίκεντρο παρουσιάσεων, γευσιγνωσιών και εργαστηρίων μαγειρικής. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν προϊόντα της αττικής γης και να ανακαλύψουν τρόπους αξιοποίησής τους μέσα από παραδοσιακές και σύγχρονες γαστρονομικές προσεγγίσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι μαγειρικές παρουσιάσεις με τη συμμετοχή της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ακρόπολις «Acropolis Chef’s Club of Attica». Ο πρόεδρος της Λέσχης Κωνσταντίνος Μουζάκης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Θανάσης Καραΐνδρος αξιοποίησαν προϊόντα των συμμετεχόντων παραγωγών, παρουσιάζοντας δημιουργικές γαστρονομικές προτάσεις που ανέδειξαν την ποιότητα και τις δυνατότητες της τοπικής αγροδιατροφής. Η συμμετοχή τους εντάσσεται στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας της Λέσχης με την Περιφέρεια Αττικής για την προβολή των τοπικών προϊόντων και της ελληνικής γαστρονομίας.