Φωτιά τώρα: Στις φλόγες τυλίχθηκε τζιπ στην Πάρνηθα - Καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα τύπου τζιπ στις στροφές του δρόμου προς Πάρνηθα το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στο σημείο επιχείρησαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες, καθώς και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας και αστυνομία.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς πέρα από το όχημα.

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πάρνηθα, όταν φωτιά ξέσπασε σε όχημα τύπου τζιπ στις στροφές του δρόμου που οδηγεί προς το βουνό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, με συνολικά εννέα πυροσβέστες, ενώ συνέδραμαν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών και η Αστυνομία.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά περιορίστηκε στο συγκεκριμένο όχημα, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε παρακείμενο χώρο. Ωστόσο, το τζιπ υπέστη εκτεταμένες ζημιές και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Δείτε το βίντεο και τις φωτογραφίες από το περιστατικό: