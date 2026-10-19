Φωτιά τώρα: Στις φλόγες τυλίχθηκε τζιπ στην Πάρνηθα - Καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με αποτέλεσμα να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Φωτιά τώρα: Στις φλόγες τυλίχθηκε τζιπ στην Πάρνηθα - Καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα τύπου τζιπ στις στροφές του δρόμου προς Πάρνηθα το μεσημέρι της Δευτέρας.
  • Στο σημείο επιχείρησαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες, καθώς και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας και αστυνομία.
  • Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς πέρα από το όχημα.
  • Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά.
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πάρνηθα, όταν φωτιά ξέσπασε σε όχημα τύπου τζιπ στις στροφές του δρόμου που οδηγεί προς το βουνό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, με συνολικά εννέα πυροσβέστες, ενώ συνέδραμαν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών και η Αστυνομία.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά περιορίστηκε στο συγκεκριμένο όχημα, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε παρακείμενο χώρο. Ωστόσο, το τζιπ υπέστη εκτεταμένες ζημιές και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Δείτε το βίντεο και τις φωτογραφίες από το περιστατικό:

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