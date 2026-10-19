Αναστάτωση σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο – Τραυματίστηκε 59χρονος σε πισίνα

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (19/10), με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερώνονται για τον τραυματισμό του άνδρα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταβαίνει στο ξενοδοχείο, προκειμένου να τον παραλάβει και να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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