Αναστάτωση σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο – Τραυματίστηκε 59χρονος σε πισίνα
Κινητοποίηση του ΕΚΑΒ προκάλεσε περιστατικό τραυματισμού ενός 59χρονου άνδρα σε πισίνα γνωστής ξενοδοχειακής μονάδας, στον Δήμο Μαλεβιζίου Ηρακλείου
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Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (19/10), με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερώνονται για τον τραυματισμό του άνδρα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταβαίνει στο ξενοδοχείο, προκειμένου να τον παραλάβει και να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
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