Ιωάννινα: Ομόφωνα αθώοι ο πατέρας Αντώνιος και οι παιδαγωγοί της «Κιβωτού του Κόσμου»

Το δικαστήριο δεν έκρινε αποδεδειγμένες τις κατηγορίες που αφορούσαν καταγγελλόμενα περιστατικά σε βάρος φιλοξενούμενων παιδιών

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ιωάννινα: Ομόφωνα αθώοι ο πατέρας Αντώνιος και οι παιδαγωγοί της «Κιβωτού του Κόσμου»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το δικαστήριο των Ιωαννίνων αθώωσε ομόφωνα τον πατέρα Αντώνιο και τους παιδαγωγούς της «Κιβωτού του Κόσμου» για τις κατηγορίες περί κακοποίησης και παράνομης βίας σε παιδιά στις δομές της Πωγωνιανής και Κόνιτσας.
  • Η δίκη ολοκληρώθηκε μετά από δέκα συνεδριάσεις χωρίς να αποδειχθούν τα καταγγελλόμενα περιστατικά.
  • Ο πατέρας Αντώνιος χαρακτήρισε την απόφαση δικαίωση για το έργο της «Κιβωτού του Κόσμου» και τους συνεργάτες του, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ακόμη άλλες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.
  • Οι συνήγοροι υπεράσπισης τόνισαν ότι η απόφαση βασίστηκε στα αποδεικτικά στοιχεία και ζήτησαν να δοθεί ανάλογη δημοσιότητα στην αθωωτική κρίση.
  • Η απόφαση αφορά μόνο την συγκεκριμένη υπόθεση που εκδικάστηκε στα Ιωάννινα και δεν επηρεάζει άλλες εκκρεμείς διαδικασίες.
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Το δικαστήριο στα Ιωάννινα έκρινε αθώο τον πατέρα Αντώνιο, καθώς και για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, παιδαγωγούς και υπευθύνους των δομών της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα.

Στο επίκεντρο της δίκης βρέθηκαν καταγγελίες που αφορούσαν περιστατικά σωματικής βλάβης, παράνομης κατακράτησης, άσκησης παράνομης βίας και απειλών σε βάρος παιδιών που φιλοξενούνταν στις συγκεκριμένες δομές.

Η δικαστική διαδικασία ολοκληρώθηκε έπειτα από δέκα συνεδριάσεις, με το δικαστήριο να απαλλάσσει ομόφωνα όλους τους κατηγορουμένους από τις κατηγορίες που εξετάστηκαν στη συγκεκριμένη υπόθεση.

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Η αντίδραση του πατέρα Αντωνίου

Σύμφωνα με το epiruspost, συγκινημένος εμφανίστηκε ο πατέρας Αντώνιος μετά την ανακοίνωση της απόφασης, κάνοντας λόγο για δικαίωση. Όπως ανέφερε, η ικανοποίησή του δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά και το έργο της «Κιβωτού του Κόσμου», καθώς και τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη λειτουργία και τη στήριξη των δομών επί σειρά ετών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχουν και άλλες δικαστικές υποθέσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Τι ανέφεραν οι συνήγοροι υπεράσπισης

Στην έκβαση της δίκης αναφέρθηκαν και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, επισημαίνοντας ότι η απόφαση εκδόθηκε μετά την εξέταση των στοιχείων και των ισχυρισμών που παρουσιάστηκαν στο ακροατήριο.

Ο Δημήτρης Δήμος, συνήγορος υπεράσπισης, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν προέκυψαν αποδείξεις που να θεμελιώνουν τις κατηγορίες. Χαρακτήρισε σημαντική την απόφαση, σημειώνοντας ότι το δικαστήριο αξιολόγησε τη λειτουργία των δομών κατά την περίοδο που αφορούσε η υπόθεση.

Από την πλευρά της, η Χριστίνα Μάστορα, η οποία εκπροσώπησε τον πατέρα Αντώνιο και τους παιδαγωγούς, έκανε λόγο για ουσιαστική δικαίωση των εντολέων της. Όπως ανέφερε, η δικαστική κρίση στηρίχθηκε στα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας και όχι στη δημόσια συζήτηση που είχε αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση.

Ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης, Γεώργιος Γεωργίου, στάθηκε στη δημοσιότητα που είχε λάβει η υπόθεση τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με δημόσια καταδίκη πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση. Παράλληλα, ζήτησε η ομόφωνη αθωωτική απόφαση να λάβει ανάλογη δημοσιότητα.

Η απόφαση αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση που εκδικάστηκε στα Ιωάννινα, ενώ, όπως ανέφερε ο πατέρας Αντώνιος, άλλες δικαστικές διαδικασίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

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