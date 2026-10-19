Πάρος: Καπετάνιος αποχαιρετά την τουριστική σεζόν με εντυπωσιακό ναυτικό χαιρετισμό

Snapshot Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ενός ταχύπλοου αποχαιρέτησαν την Πάρο με ναυτικό χαιρετισμό κατά τον τελευταίο απόπλου της τουριστικής σεζόν 2026.

Ο καπετάνιος έκανε μια συμβολική κίνηση στρέφοντας την πλώρη προς τη στεριά, συνοδευόμενη από παρατεταμένα σφυρίγματα.

Ο ναυτικός χαιρετισμός εκφράζει σεβασμό και εκτίμηση προς το νησί και τους κατοίκους του.

Η φετινή παρουσία του ταχύπλοου στην Πάρο ολοκληρώθηκε, με το επόμενο δρομολόγιο να προγραμματίζεται για την τουριστική περίοδο του 2027. Snapshot powered by AI

Με έναν ιδιαίτερο και συμβολικό τρόπο αποχαιρέτησε την Πάρο το πλήρωμα ενός ταχύπλοου τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, κατά τον τελευταίο απόπλου του από το λιμάνι της Παροικιάς για τη φετινή σεζόν.

Λίγο πριν απομακρυνθεί από το λιμάνι, ο καπετάνιος έστρεψε την πλώρη προς τη στεριά, σε μια κίνηση που έμοιαζε με υπόκλιση προς το νησί και τους ανθρώπους του. Την εντυπωσιακή μανούβρα συνόδευσαν παρατεταμένα σφυρίγματα, τα οποία ακούστηκαν σε ολόκληρο τον κόλπο, χαρίζοντας ένα ξεχωριστό θέαμα σε όσους παρακολουθούσαν την αναχώρηση.

Ο ναυτικός χαιρετισμός αποτελεί μια συμβολική έκφραση σεβασμού και εκτίμησης προς τους τόπους που υποδέχονται τα πλοία και τα πληρώματά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή παρουσία του ταχύπλοου στην Πάρο, με το επόμενο ραντεβού να ανανεώνεται για την τουριστική περίοδο του 2027.