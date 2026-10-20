Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Πώς ο "Δαίδαλος" φέρνει το μέλλον στη ζωή μας
Ελεύθερος Τύπος: Μπάχαλο αλά γαλλικά ονειρεύεται ο Τσίπρας
Η Καθημερινή: Το θαλάσσιο πάρκο λαμβάνει σάρκα και οστά
Τα Νέα: Θα κάνει συλλήψεις
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου.
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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Οκτωβρίου
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