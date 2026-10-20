Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (20/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 20 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (20/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

20/10/2026 6:30:00 πμ20/10/2026 5:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΣΟΥΛΙΟΥ - ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΚΝΩΣΣΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΕΡΜΟΥ-ΔΑΙΔΑΛΟΥ-ΚΕΡΚΗΣ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΚΟΝΔΥΛΗ-ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ-ΤΟΜΠΑΖΗ-ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΗΡΑΣ468Κατασκευές
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 11:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΥΠΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1934Κατασκευές
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΠΡΑΞΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1169Λειτουργία
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 12:00:00 μμΚΗΦΙΣΙΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40.672Κατασκευές
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΑΙΡΗ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ έως κάθετο: Β.ΚΑΙΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ έως: ΕΥΚΑΡΙΟΥ 10 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1391Κατασκευές
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΝΟ 18 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΝΟ112 έως κάθετο: ΝΟ114 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΝΟ42 έως κάθετο: ΝΟ52 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Λειτουργία
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 1:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΠ.ΦΩΚΑΙΑ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ - ΝΗΡΕΩΣ - ΙΡΙΔΟΣ - ΡΕΑΣ - ΣΑΜΟΥ - ΘΕΜΙΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ1768Λειτουργία
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 1:00:00 μμΠΑΙΑΝΙΑΣΠΑΙΑΝΙΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΛΕΥΚΤΡΩΝ - ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΠΑΠΑΓΓΕΛΑΚΗ1767Λειτουργία
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 2:00:00 μμΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΞ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΡΟΥΤΕΞ & ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ.5617Συντήρηση
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΤΡΥΦ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΧΑΩΝΟΣ έως κάθετο: ΖΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΖΑΝΝΗ 1 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΧΑΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΤΡΥΦ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΑΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 3:00:00 μμΠΑΙΑΝΙΑΣΠΑΙΑΝΙΑ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΤΑΫΓΕΤΟΥ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ1770Λειτουργία
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 3:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΑΙ Γ.ΜΑΡΙΔΑΚΗ.673Κατασκευές
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 4:00:00 μμΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΛΟΥΤΣΑ - Λ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ - ΗΒΗΣ - ΡΕΑΣ - ΗΡΑΣ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ - ΑΤΛΑΝΤΟΣ - ΝΗΡΕΩΣ - ΠΡΩΤΕΩΣ - ΟΡΦΕΩΣ - ΑΙΟΛΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ - ΦΙΛΩΝΟΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΜΠΑΛΟΘΑΝΑΣΗ - Μ ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ - ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ - ΦΕΙΔΙΟΥ - ΛΥΣΙΟΥ - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΑΝΑΡΗ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΝΙΡΒΑΝΑΣ - ΧΑΣΙΩΝ - ΑΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΣΟΥ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΚΗ - ΠΟΛΕΜΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.1761Λειτουργία
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΙΑΝΤΙΟ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 4:00:00 μμΣΑΡΩΝΙΚΟΥΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ554Λειτουργία
20/10/2026 8:00:00 πμ20/10/2026 4:30:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ1388Κατασκευές
20/10/2026 8:30:00 πμ19/10/2026 12:30:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΧΡΗΣΟΤΥ ΑΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ έως κάθετο: ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΙΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ1389Κατασκευές
20/10/2026 8:30:00 πμ20/10/2026 9:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 09:30 πμ1393Κατασκευές
20/10/2026 9:00:00 πμ20/10/2026 11:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 28 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ1392Κατασκευές
20/10/2026 9:00:00 πμ20/10/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΖΕΦΥΡΟΥ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΝΤΕΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΝΤΕΛΗΣ απο κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ έως κάθετο: ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ1390Κατασκευές
20/10/2026 11:30:00 πμ20/10/2026 4:30:00 μμΧΑΙΔΑΡΙΟΥΑΓΩΝ.ΣΤΡ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΑ - ΙΚΤΙΝΟΥ - ΣΚΥΡΟΥ - ΕΛ.ΓΡΕΚΟ467Λειτουργία
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