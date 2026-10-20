Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (20/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 20 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|20/10/2026 6:30:00 πμ
|20/10/2026 5:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΣΟΥΛΙΟΥ - ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΚΝΩΣΣΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΕΡΜΟΥ-ΔΑΙΔΑΛΟΥ-ΚΕΡΚΗΣ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΚΟΝΔΥΛΗ-ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ-ΤΟΜΠΑΖΗ-ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΗΡΑΣ
|468
|Κατασκευές
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 11:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΥΠΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1934
|Κατασκευές
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΡΑΞΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1169
|Λειτουργία
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 12:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40.
|672
|Κατασκευές
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΑΙΡΗ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ έως κάθετο: Β.ΚΑΙΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ έως: ΕΥΚΑΡΙΟΥ 10 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1391
|Κατασκευές
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΝΟ 18 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΝΟ112 έως κάθετο: ΝΟ114 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΝΟ42 έως κάθετο: ΝΟ52 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Λειτουργία
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 1:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|Π.ΦΩΚΑΙΑ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ - ΝΗΡΕΩΣ - ΙΡΙΔΟΣ - ΡΕΑΣ - ΣΑΜΟΥ - ΘΕΜΙΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|1768
|Λειτουργία
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 1:00:00 μμ
|ΠΑΙΑΝΙΑΣ
|ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΛΕΥΚΤΡΩΝ - ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΠΑΠΑΓΓΕΛΑΚΗ
|1767
|Λειτουργία
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 2:00:00 μμ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΞ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΡΟΥΤΕΞ & ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ.
|5617
|Συντήρηση
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΤΡΥΦ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΧΑΩΝΟΣ έως κάθετο: ΖΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΖΑΝΝΗ 1 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΧΑΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΤΡΥΦ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΑΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 3:00:00 μμ
|ΠΑΙΑΝΙΑΣ
|ΠΑΙΑΝΙΑ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΤΑΫΓΕΤΟΥ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ
|1770
|Λειτουργία
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 3:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΑΙ Γ.ΜΑΡΙΔΑΚΗ.
|673
|Κατασκευές
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΛΟΥΤΣΑ - Λ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ - ΗΒΗΣ - ΡΕΑΣ - ΗΡΑΣ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ - ΑΤΛΑΝΤΟΣ - ΝΗΡΕΩΣ - ΠΡΩΤΕΩΣ - ΟΡΦΕΩΣ - ΑΙΟΛΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ - ΦΙΛΩΝΟΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΜΠΑΛΟΘΑΝΑΣΗ - Μ ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ - ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ - ΦΕΙΔΙΟΥ - ΛΥΣΙΟΥ - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΑΝΑΡΗ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΝΙΡΒΑΝΑΣ - ΧΑΣΙΩΝ - ΑΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΣΟΥ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΚΗ - ΠΟΛΕΜΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1761
|Λειτουργία
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΙΑΝΤΙΟ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
|554
|Λειτουργία
|20/10/2026 8:00:00 πμ
|20/10/2026 4:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ
|1388
|Κατασκευές
|20/10/2026 8:30:00 πμ
|19/10/2026 12:30:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΗΣΟΤΥ ΑΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ έως κάθετο: ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΙΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ
|1389
|Κατασκευές
|20/10/2026 8:30:00 πμ
|20/10/2026 9:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 09:30 πμ
|1393
|Κατασκευές
|20/10/2026 9:00:00 πμ
|20/10/2026 11:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 28 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
|1392
|Κατασκευές
|20/10/2026 9:00:00 πμ
|20/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΦΥΡΟΥ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΝΤΕΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΝΤΕΛΗΣ απο κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ έως κάθετο: ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1390
|Κατασκευές
|20/10/2026 11:30:00 πμ
|20/10/2026 4:30:00 μμ
|ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|ΑΓΩΝ.ΣΤΡ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΑ - ΙΚΤΙΝΟΥ - ΣΚΥΡΟΥ - ΕΛ.ΓΡΕΚΟ
|467
|Λειτουργία
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