Φωτιά στη Τζια: Καίει σε δασική έκταση, επιχειρούν αεροσκάφη
Αναμένεται η άφιξη 2 ομάδων πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ με 16 πυροσβέστες μέσω ακτοπλοϊκής σύνδεσης
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- Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στην Τζια.
- Στο σημείο επιχειρούν 2 πυροσβεστικά οχήματα με 4 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη.
- Αναμένεται η άφιξη 2 ομάδων πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ με 16 πυροσβέστες μέσω ακτοπλοϊκής σύνδεσης.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην Τζια και σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία καίει σε δασική έκταση.
Επί τόπου έχουν σπεύσει 2 οχήματα με 4 πυροσβέστες, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη. Αναμένονται και 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ με 16 πυροσβέστες, οι οποίοι θα φτάσουν στο νησί ακτοπλοϊκώς.
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