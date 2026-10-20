Φωτιά στη Τζια: Καίει σε δασική έκταση, επιχειρούν αεροσκάφη

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στην Τζια.

Στο σημείο επιχειρούν 2 πυροσβεστικά οχήματα με 4 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη.

Αναμένεται η άφιξη 2 ομάδων πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ με 16 πυροσβέστες μέσω ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην Τζια και σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία καίει σε δασική έκταση.

Επί τόπου έχουν σπεύσει 2 οχήματα με 4 πυροσβέστες, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη. Αναμένονται και 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ με 16 πυροσβέστες, οι οποίοι θα φτάσουν στο νησί ακτοπλοϊκώς.