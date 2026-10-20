Εντοπισμός και διάσωση 55 αλλοδαπών νότια της Κρήτης
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκεw
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- Περίπου 55 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 44 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.
- Η επιχείρηση διάσωσης συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
- Η λέμβος εντοπίστηκε αρχικά από εναέριο μέσο της Frontex.
- Οι διασωθέντες περισυλλέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
- Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας υπό καλές καιρικές συνθήκες.
Περίπου 55 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες εντοπίστηκε αρχικά από επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.
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Εντοπισμός και διάσωση 55 αλλοδαπών νότια της Κρήτης
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