Εντοπισμός και διάσωση 55 αλλοδαπών νότια της Κρήτης

Snapshot Περίπου 55 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 44 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Η επιχείρηση διάσωσης συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η λέμβος εντοπίστηκε αρχικά από εναέριο μέσο της Frontex.

Οι διασωθέντες περισυλλέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας υπό καλές καιρικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Περίπου 55 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες εντοπίστηκε αρχικά από επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.