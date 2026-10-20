Με επιτυχία παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη «Το τέρας σε κοιτά απ’ το θρανίο»

Snapshot Παρουσιάστηκε με επιτυχία το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη «Το τέρας σε κοιτά απ’ το θρανίο», εμπνευσμένο από την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Το βιβλίο αποτελεί αστυνομικό μυθιστόρημα που αναδεικνύει το θέμα του σχολικού bullying και τις συνέπειες του.

Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλίες από ειδικούς και ανάγνωση αποσπασμάτων από τον ηθοποιό Αργύρη Παντεζάρα.

Η συγγραφή βασίστηκε στη δημοσιογραφική έρευνα του Καλαφάτη για την εξαφάνιση και θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη το 2015.

Το έργο θέτει κοινωνικά ερωτήματα για τη σιωπή, την ατιμωρησία και τις επιπτώσεις της βίας στον σχολικό χώρο. Snapshot powered by AI

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Καλαφάτη, με τίτλο «Το τέρας σε κοιτά απ’ το θρανίο», που κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, ο θάνατος του οποίου είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο το 2015.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Ζήνα Κουτσελίνη, συνεργάτιδα του συγγραφέα στην πρωινή εκπομπή του Star, ενώ για τον Αλέξανδρο Καλαφάτη και το βιβλίο του μίλησαν η Δρ. Κωνσταντίνα Κωστάκου, Αστυνόμος Α΄ (Ε.Κ.) και ψυχολόγος της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, καθώς και ο Στέλιος Παρασκευόπουλος, ο άνθρωπος που τον μύησε στον κόσμο της δημοσιογραφίας.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου από τον ηθοποιό Αργύρη Παντεζάρα, ο οποίος έδωσε τη δική του ερμηνεία σε στιγμές της ιστορίας.

Πλήθος συναδέλφων δημοσιογράφων, δικηγόρων, αλλά και αγαπημένων φίλων του συγγραφέα έδωσαν το «παρών», τιμώντας τον Αλέξανδρο Καλαφάτη και το νέο του συγγραφικό εγχείρημα.

Από τη δημοσιογραφική έρευνα στην αστυνομική μυθοπλασία

Η αφετηρία για τη συγγραφή του βιβλίου ήταν η δημοσιογραφική έρευνα που είχε πραγματοποιήσει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης το 2015 για την εξαφάνιση και, στη συνέχεια, τον θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Έντεκα χρόνια μετά, ο δημοσιογράφος επιστρέφει σε μια υπόθεση που σημάδεψε την ελληνική κοινωνία, μεταφέροντας τον προβληματισμό του στον κόσμο της αστυνομικής μυθοπλασίας.

Πρωταγωνιστής του βιβλίου είναι ο Σταυρής, ένας 18χρονος που φεύγει από το πατρικό του για να σπουδάσει, αλλά σύντομα βρίσκεται αντιμέτωπος με τον εφιάλτη του bullying. Μια παρέα σπουδαστών τον στοχοποιεί, με την αρχική επίφαση της φιλίας να δίνει τη θέση της στη σκληρότητα και τα βασανιστήρια. Όταν ο νεαρός εξαφανίζεται ξαφνικά, ο αστυνομικός Περικλής Φιλίππου αναλαμβάνει μια δύσκολη έρευνα, αναζητώντας την αλήθεια πίσω από όσα έχουν συμβεί.

Μέσα από φανταστικούς χαρακτήρες, ο Αλέξανδρος Καλαφάτης φωτίζει τις σκοτεινές πλευρές του σχολικού και εκπαιδευτικού εκφοβισμού, θέτοντας ερωτήματα για τη σιωπή, την ατιμωρησία και τις συνέπειες της βίας.

Το «Τέρας σε κοιτά απ’ το θρανίο» δεν αποτελεί απλώς ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, αλλά μια ιστορία με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα, αφιερωμένη στη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη.