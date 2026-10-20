Φθιώτιδα: Δύο φωτιές σε λίγες ώρες σε Αγία Τριάδα και Λιανοκλάδι

Snapshot Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να σβήσουν και τις δύο φωτιές πριν επεκταθούν.

Η χρήση drone από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Λαμιέων βοήθησε σημαντικά στον έγκαιρο εντοπισμό και την παρακολούθηση των εστιών.

Η τεχνολογία αυτή ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την πρόληψη πυρκαγιών σε υπαίθριους και αστικούς χώρους. Snapshot powered by AI

Δύο περιστατικά πυρκαγιάς κινητοποίησαν την Πυροσβεστική στη Φθιώτιδα το απόγευμα της Τρίτης (20/10), με τις εστίες φωτιάς να εκδηλώνονται σε διαφορετικά σημεία, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και στον κάμπο κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιανοκλαδίου. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλε στην πλήρη κατάσβεση και των δύο φωτιών, πριν επεκταθούν.

Σύμφωνα με το lamiareport, καθοριστική για τον έγκαιρο εντοπισμό των εστιών ήταν η συνδρομή του drone της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων, το οποίο επιτήρησε την περιοχή από αέρος. Η χρήση του αναδεικνύει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα σύγχρονα μέσα επιτήρησης στην πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση πυρκαγιών, τόσο σε υπαίθριους όσο και σε αστικούς χώρους.

Οι δύο εστίες που κινητοποίησαν την Πυροσβεστική

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 13:30, όταν ξέσπασε φωτιά σε απορρίμματα κοντά στη θάλασσα, στο ύψος της Αγίας Τριάδας. Οι πυροσβέστες έφτασαν γρήγορα στο σημείο και περιόρισαν τις φλόγες, ολοκληρώνοντας την κατάσβεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να επιτρέψουν την επέκτασή τους.

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 17:00, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν νέο περιστατικό. Αυτή τη φορά, η φωτιά εκδηλώθηκε στον κάμπο, πέρα από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιανοκλαδίου, στα δεξιά του δρόμου που οδηγεί προς Κωσταλέξι και Κομποτάδες.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους, τα οποία επιχείρησαν συντονισμένα για τον περιορισμό της φωτιάς. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την πλήρη κατάσβεση της εστίας.