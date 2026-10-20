Εξαφανίστηκε 12χρονος στην Αλεξανδρούπολη

Snapshot Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του μετά από αίτημα του νόμιμου εκπροσώπου του λόγω κινδύνου για τη ζωή του.

Ο Μπαχαντάρ έχει γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, ύψος 1,58 μ., είναι αδύνατος και φορούσε μαύρο παντελόνι, μπλε φούτερ και μαύρα αθλητικά παπούτσια την ημέρα της εξαφάνισης.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής 116000, των αστυνομικών τμημάτων ή της εφαρμογής Missing Alert. Snapshot powered by AI

Στις 20/10/2026, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη, ο Μπαχαντάρ (ον.) Ιμπραχιμχαϊλ (επ.) 12 ετών, αφγανικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 20/10/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Μπαχαντάρ (ον.) Ιμπραχιμχάϊλ (επ.) έχει γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, ύψος 1.58 μ. και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι , μπλε φούτερ και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple