Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: 38 επαγγέλματα που κάνουν θραύση
Ελεύθερος Τύπος: Πώς θα πάρετε επιδότηση για ανακαίνιση
Η Καθημερινή: Σκληρό πόκερ στην Ανατολική Μεσόγειο
Τα Νέα: "Θέλουμε γραπτή και όχι προφορική ειδοποίηση"
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.
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