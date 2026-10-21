Αμαλιάδα: Δύο αδέλφια έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο - Τους κατέδωσε ο έτερος αδελφός τους

Δύο αδέλφια στην Αμαλιάδα έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού τους, επικαλούμενοι οικονομική αδυναμία να απευθυνθούν σε γραφείο τελετών και να την κηδέψουν ως είθισται σε νεκροταφείο.

Η καταγγελία στις Αρχές έγινε από τον έτερο αδελφό τους, ο οποίος ζει στην Αθήνα και δεν λάμβανε πειστικές απαντήσεις για το τι είχε συμβεί στη μητέρα τους.

Η 79χρονη γυναίκα κατέληξε την περασμένη Δευτέρα και οι δύο γιοι της, το απέκρυψαν από τον αδελφό τους και την έθαψαν στον κήπο τους.

Κατά την έφοδο της ΕΛΑΣ οι δύο άνδρες επικαλέστηκαν οικονομική δυσχέρεια, ενώ από ώρα σε ώρα αναμένεται να γίνει η εκταφή της γυναίκας παρουσία ιατροδικαστή. Προς το παρόν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε οικονομικό κίνητρο από τους δύο άνδρες, δηλαδή να κρατήσουν κρυφό τον θάνατο έτσι ώστε να λαμβάνουν τη σύνταξη της θανούσης, ωστόσο, η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά.