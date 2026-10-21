Εφετείο Άμστερνταμ: Επιδικάστηκε αποζημίωση 111 εκατ. ευρώ στην ΖΜΘ - Έφεση από την Heineken

Το Δικαστήριο επιδίκασε στη ΖΜΘ αποζημίωση ύψους 43 εκατ. ευρώ, καθώς και νόμιμους τόκους ύψους 68 εκατ. ευρώ.

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Εφετείο Άμστερνταμ: Επιδικάστηκε αποζημίωση 111 εκατ. ευρώ στην ΖΜΘ - Έφεση από την Heineken
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  • Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Άστερνταμ επιδίκασε στη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (ΖΜΘ) αποζημίωση 43 εκατ. ευρώ και νόμιμους τόκους 68 εκατ. ευρώ, συνολικά 111 εκατ. ευρώ.
  • Η απόφαση σχετίζεται με αγωγή αποζημίωσης που άσκησε η ΖΜΘ μετά από την απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού το 2015 για την περίοδο 1998-2014.
  • Η HEINEKEN διαφωνεί με σημαντικά σημεία της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι οι παραδοχές για τις πωλήσεις, την τιμολόγηση και την κερδοφορία στηρίζονται σε υποθετικά σενάρια και δεν αντανακλούν σωστά τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.
  • Η HEINEKEN θα ασκήσει έφεση για να εξεταστούν πλήρως τα ζητήματα που αφορούν τον υπολογισμό της αποζημίωσης και τις σχετικές παραδοχές.
  • Η HEINEKEN δηλώνει τη δέσμευσή της στη συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού μέσω πολιτικών, ελέγχων και εκπαιδεύσεων σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται.
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Tο Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ εξέδωσε σήμερα την απόφασή του σχετικά με την υπόθεση που αφορά τη HEINEKEN N.V., την ελληνική θυγατρική της, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, και τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (ΖΜΘ).

Η υπόθεση συνδέεται με την απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού του 2015 σχετικά με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, για την περίοδο 1998-2014, και αφορά αγωγή αποζημίωσης που άσκησε μεταγενέστερα η ΖΜΘ στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι το 2015, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε ήδη επιβάλει πρόστιμο 31,5 εκατ. ευρώ στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην παραγωγή και διανομή μπίρας.

Το Δικαστήριο επιδίκασε στη ΖΜΘ αποζημίωση ύψους 43 εκατ. ευρώ, καθώς και νόμιμους τόκους ύψους 68 εκατ. ευρώ, συνολικά δηλαδή 111. Δεδομένων των νόμιμων επιτοκίων και της μεγάλης διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών, το 61% του τελικού συνολικού ποσού των 111 εκατ. ευρώ αφορά στη συσσώρευση των τόκων.

Σε ενημέρωση της η HEINEKEN αναφέρει ότι σέβεται το Δικαστήριο και τη νομική διαδικασία. Επισημαίνεται όμως πως διαφωνεί με σημαντικά κομμάτια της απόφασης αυτής. Αξιώσεις αποζημίωσης αυτού του μεγέθους οφείλουν να βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και να αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης στηρίζεται εν μέρει σε παραδοχές σχετικά με τις πωλήσεις, την τιμολόγηση και την κερδοφορία της ΖΜΘ σε ένα υποθετικό σενάριο αγοράς.

Η HEINEKEN κρίνει ότι οι παραδοχές αυτές θα πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά σε σχέση με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και τις εξελίξεις της αγοράς κατά τη σχετική περίοδο και θεωρεί ότι το ποσό της αποζημίωσης που επιδικάστηκε δεν αντανακλά με σωστό τρόπο τους παράγοντες αυτούς.

Για τους παραπάνω λόγους, θα ασκηθεί έφεση, ως ενδεδειγμένο επόμενο νομικό βήμα, ώστε τα ζητήματα αυτά να εξεταστούν πλήρως.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στις 21/10/2026, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ εξέδωσε την απόφασή του σχετικά με την υπόθεση που αφορά τη HEINEKEN N.V., την ελληνική θυγατρική της, Αθηναϊκή Ζυθοποιία (ΑΖ), και τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (ΖΜΘ).

Η υπόθεση συνδέεται με την απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού του 2015 σχετικά με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, για την περίοδο 1998-2014, και αφορά αγωγή αποζημίωσης που άσκησε μεταγενέστερα η ΖΜΘ στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Το Δικαστήριο επιδίκασε στη ΖΜΘ αποζημίωση ύψους € 43 εκατ., καθώς και νόμιμους τόκους ύψους € 68 εκατ. Δεδομένων των νόμιμων επιτοκίων και της μεγάλης διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών, το 61% του τελικού συνολικού ποσού αφορά στη συσσώρευση των τόκων.

Η HEINEKEN σέβεται το Δικαστήριο και τη νομική διαδικασία. Επισημαίνεται όμως πως διαφωνεί με σημαντικά κομμάτια της απόφασης αυτής. Αξιώσεις αποζημίωσης αυτού του μεγέθους οφείλουν να βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και να αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης στηρίζεται εν μέρει σε παραδοχές σχετικά με τις πωλήσεις, την τιμολόγηση και την κερδοφορία της ΖΜΘ σε ένα υποθετικό σενάριο αγοράς. Η HEINEKEN κρίνει ότι οι παραδοχές αυτές θα πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά σε σχέση με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και τις εξελίξεις της αγοράς κατά τη σχετική περίοδο και θεωρεί ότι το ποσό της αποζημίωσης που επιδικάστηκε δεν αντανακλά με σωστό τρόπο τους παράγοντες αυτούς.

Για τους παραπάνω λόγους, θα ασκηθεί έφεση, ως ενδεδειγμένο επόμενο νομικό βήμα, ώστε τα ζητήματα αυτά να εξεταστούν πλήρως.

Η ευθυγράμμιση με το δίκαιο του ανταγωνισμού αποτελεί δομικό πυλώνα του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησής της ΗΕΙΝΕΚΕΝ και υποστηρίζεται από πολιτικές, ελεγκτικούς μηχανισμούς και προγράμματα εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η εταιρεία λειτουργεί με σαφείς πολιτικές και πρότυπα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται και παραμένει προσηλωμένη στις αρχές αυτές.

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