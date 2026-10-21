Θεσσαλονίκη: Ποινές φυλάκισης για το βίντεο-εκβιασμό των 40.000 ευρώ στον δήμαρχο Ωραιοκάστρου

Snapshot Τρία άτομα καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης για εκβιασμό του δημάρχου Ωραιοκάστρου με απαίτηση 40.000 ευρώ για την απόκρυψη βίντεο από ιδιωτική στιγμή.

Οι καταδικασθέντες ήταν ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ, η σύντροφός του και ένας συνταξιούχος, ενώ αθωώθηκε αυτοδιοικητικός παράγοντας που κατηγορούνταν ως ηθικός αυτουργός.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία του δημάρχου στην αστυνομία και αστυνομική επιχείρηση με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Οι ποινές του ζευγαριού ντετέκτιβ και συντρόφου τους ανεστάλησαν, ενώ η ποινή του συνταξιούχου μετατράπηκε σε χρηματική.

Ο αθωωθείς αυτοδιοικητικός παράγοντας αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και τόνισε την πολιτική ζημιά που υπέστη από τη φημολογία. Snapshot powered by AI

Σε ποινές φυλάκισης καταδικάστηκαν τρία άτομα για εμπλοκή στην υπόθεση εκβίασης που είχε καταγγείλει, τον Οκτώβριο του 2021, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, από τον οποίο ζητήθηκαν 40.000 ευρώ προκειμένου να μην δημοσιοποιηθεί βίντεο από ιδιωτική στιγμή που είχε καταγραφεί έπειτα από παρακολούθηση.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε συνολικές ποινές φυλάκισης 33, 21 και 10 μηνών – αντίστοιχα – σε έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ, έναν συνταξιούχο και τη σύντροφο του πρώτου.

Με την ίδια απόφαση αθωώθηκε αυτοδιοικητικός παράγοντας, φερόμενος ως πολιτικός αντίπαλος του δημάρχου, που κατηγορείτο ως ηθικός αυτουργός στις πράξεις των άλλων τριών.Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου περιέγραψε όσα βίωσε κάνοντας λόγο για παραβίαση της ιδιωτικότητάς του.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος και ο αδελφός του απευθύνθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. και στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, καταγγέλλοντας την εις βάρος τους εκβίαση. Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση με προσημειωμένα χαρτονομίσματα η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Οι τρεις καταδικασθέντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες τους αλλά δεν έπεισαν με τους ισχυρισμούς τους (κρίθηκαν ένοχοι, ανάλογα με την περίπτωση, για παράνομη βιντεοσκόπηση, εκβίαση- κατά συρροή, χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

Αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό μόνο στην 27χρονη σύντροφο του 51 ετών ντετέκτιβ, ενώ οι ποινές του ζευγαριού ανεστάλησαν κι αυτή του συνταξιούχου (71 ετών) μετατράπηκε σε χρηματική (προς 10 ευρώ, ημερησίως).

Από την πλευρά του, ο αυτοδιοικητικός παράγοντας που αθωώθηκε υποστήριξε κατά την απολογία ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. «Η φημολογία περί εμπλοκής μου στην παρακολούθηση με ζημίωσε πολιτικά. Χάσαμε τον ύπνο μας- κι εγώ και η οικογένειά μου», ανέφερε.