Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Οκτωβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Σκάνδαλο μεγατόνων με στημένους αγώνας

Ελεύθερος Τύπος: Πώς θα γεμίζει ο κουμπαράς για τα παιδιά

Η Καθημερινή: Ο εφιάλτης της Βεγγάζης

Τα Νέα: Τα κρίσιμα μυστικά του 3ου διαγωνισμού

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.