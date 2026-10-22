Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Σκάνδαλο μεγατόνων με στημένους αγώνας
Ελεύθερος Τύπος: Πώς θα γεμίζει ο κουμπαράς για τα παιδιά
Η Καθημερινή: Ο εφιάλτης της Βεγγάζης
Τα Νέα: Τα κρίσιμα μυστικά του 3ου διαγωνισμού
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.
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