Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε δημότη που πέταξε έπιπλα στον δρόμο - Δείτε φωτογραφίες

Snapshot Πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε δημότη που πέταξε έπιπλα και στρώμα σε πεζοδρόμιο στην οδό Απολλωνιάδος 22 στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Ο δημότης άφησε καναπέ, καρέκλες, μαξιλάρια και συρτάρια δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης, εμποδίζοντας τη διέλευση στο πεζοδρόμιο.

Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια επιβολή προστίμου μέσα σε λίγα 24ωρα, μετά από περιστατικό στην οδό Μακένζυ Κινγκ στο κέντρο της πόλης.

Η δημοτική αρχή δηλώνει μηδενική ανοχή σε όσους χρησιμοποιούν τον δημόσιο χώρο ως χωματερή και δεσμεύεται για παραδειγματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Snapshot powered by AI

Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε δημότη που πέταξε έπιπλα σε πεζοδρόμιο στην Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το voria.gr, όλα έγιναν στην οδό Απολλωνιάδος 22, όταν ένας δημότης άφησε ένα ολόκληρο... νοικοκυριό με καναπέ, καρέκλες, μαξιλάρια και συρτάρια δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης, καθώς και ένα στρώμα, το οποίο έκλεινε το πεζοδρόμιο. Οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης τον εντόπισαν και του επέβαλαν πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

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Πρόκειται για τη δεύτερη επιβολή προστίμου μέσα σε λίγα 24ωρα, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό με πολίτη που εγκατέλειψε έπιπλα και ογκώδη αντικείμενα στην οδό Μακένζυ Κινγκ, στο κέντρο της πόλης.

Η δημοτική αρχή αναφέρει ότι «έχει επανειλημμένα τονιστεί πως η ανοχή απέναντι σε αυτούς που αντιμετωπίζουν τον δημόσιο χώρο ως χωματερή θα είναι μηδενική». Παράλληλα, η διοίκηση του δήμου προσθέτει πως «θα συνεχίσουμε μέχρι να γίνει κατανοητό πως ανάλογες νοοτροπίες και συμπεριφορές θα αντιμετωπίζονται με τον πλέον παραδειγματικό τρόπο».