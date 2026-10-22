Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε δημότη που πέταξε έπιπλα στον δρόμο - Δείτε φωτογραφίες

Πρόκειται για τη δεύτερη επιβολή προστίμου μέσα σε λίγα 24ωρα, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό με πολίτη που εγκατέλειψε έπιπλα και ογκώδη αντικείμενα στην οδό Μακένζυ Κινγκ, στο κέντρο της πόλης

Newsroom

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε δημότη που πέταξε έπιπλα στον δρόμο - Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε δημότη που πέταξε έπιπλα και στρώμα σε πεζοδρόμιο στην οδό Απολλωνιάδος 22 στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.
  • Ο δημότης άφησε καναπέ, καρέκλες, μαξιλάρια και συρτάρια δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης, εμποδίζοντας τη διέλευση στο πεζοδρόμιο.
  • Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια επιβολή προστίμου μέσα σε λίγα 24ωρα, μετά από περιστατικό στην οδό Μακένζυ Κινγκ στο κέντρο της πόλης.
  • Η δημοτική αρχή δηλώνει μηδενική ανοχή σε όσους χρησιμοποιούν τον δημόσιο χώρο ως χωματερή και δεσμεύεται για παραδειγματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.
Snapshot powered by AI

Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε δημότη που πέταξε έπιπλα σε πεζοδρόμιο στην Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το voria.gr, όλα έγιναν στην οδό Απολλωνιάδος 22, όταν ένας δημότης άφησε ένα ολόκληρο... νοικοκυριό με καναπέ, καρέκλες, μαξιλάρια και συρτάρια δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης, καθώς και ένα στρώμα, το οποίο έκλεινε το πεζοδρόμιο. Οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης τον εντόπισαν και του επέβαλαν πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Θεσσαλονίκη - Έπιπλα
Θεσσαλονίκη - Έπιπλα

Πρόκειται για τη δεύτερη επιβολή προστίμου μέσα σε λίγα 24ωρα, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό με πολίτη που εγκατέλειψε έπιπλα και ογκώδη αντικείμενα στην οδό Μακένζυ Κινγκ, στο κέντρο της πόλης.

Η δημοτική αρχή αναφέρει ότι «έχει επανειλημμένα τονιστεί πως η ανοχή απέναντι σε αυτούς που αντιμετωπίζουν τον δημόσιο χώρο ως χωματερή θα είναι μηδενική». Παράλληλα, η διοίκηση του δήμου προσθέτει πως «θα συνεχίσουμε μέχρι να γίνει κατανοητό πως ανάλογες νοοτροπίες και συμπεριφορές θα αντιμετωπίζονται με τον πλέον παραδειγματικό τρόπο».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε δημότη που πέταξε έπιπλα στον δρόμο - Δείτε φωτογραφίες

13:44ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: ΜΕ πρωτοβουλία της Ελλάδας εγκρίθηκε ψήφισμα για την προστασία ανηλίκων από ψηφιακές τεχνολογίες σε ένοπλες συγκρούσεις

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η Μπουκάνγκι, ο διάσημος καρχαρίας επέστρεψε ξανά... στο κανάλι όπου είχε εγκλωβιστεί

13:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο με στημένους αγώνες μπάσκετ: Βίντεο ντοκουμέντο με τον Λιόλιο να προσπαθεί να κρύψει τις χειροπέδες έξω από το γραφείο του ανακριτή - Τι βρήκε το Ελληνικό FBI

13:26WHAT THE FACT

Καταρράκτης φαίνεται να πέφτει από τα σύννεφα – Το εντυπωσιακό βίντεο που έγινε viral

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για σκάνδαλο ΕΟΚ και σύλληψη Λιόλιου: «Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν άμεσα στον αθλητικό εισαγγελέα, η δικαιοσύνη έχει αναλάβει, απαγορεύεται να πούμε το οτιδήποτε»

13:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημητρακόπουλος: «Να απαγορευτεί στους 6 εμπλεκόμενους να έχουν ενασχόληση με το άθλημα μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση»

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στημένοι αγώνες μπάσκετ: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για σύλληψη Λιόλιου και άλλων 5 - Κατασχέθηκαν 931.463 ευρώ και φανέλες της ΚΑΕ Ολυμπιακός

13:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αρνούνται τις κατηγορίες Τσαρούχα και Κορομηλάς – Τι δήλωσε ο δικηγόρος τους

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Δύο οι νεκροί από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Νταμάμ - Οκτώ τραυματίες

12:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Ο πελάτης μου δηλώνει κάθετα και οριζόντια την αθωότητά του» λέει ο δικηγόρος του Πηλοΐδη

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές καταδίωξης σε δρόμους της Ιταλίας: Πλανόδιοι πωλητές μαζεύουν άρον άρον το εμπόρευμά τους για να γλιτώσουν από την αστυνομία

12:42ANNOUNCEMENTS

«Μόμπι Ντικ» από την πολυβραβευμένη ομάδα GAFF βασισμένο στο αριστούργημα του Herman Melville

12:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εντυπωσιακή «ρωγμή» στον πολικό στρόβιλο - Τι σημαίνει για την Ελλάδα

12:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Καινούργιου παίζει μπάλα στο δυναμικό κοινό – Σταθεροί οι «Αταίριαστοι»

12:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αρνείται τις κατηγορίες ο Ευάγγελος Λιόλιος – Τι υποστηρίζει η πλευρά του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν το μετανιώνω»: Ιερέας ύψωσε το μεσαίο του δάχτυλο σε διαδηλωτή στην Ιταλία - Δείτε βίντεο

12:32ANNOUNCEMENTS

Τι θα έκαναν αν είχαν τα κλειδιά ενός μονοθεσίου της McLaren; - Οι θεατές του Allwyn | McLaren Racing Live in Athens αποκαλύπτουν τα σχέδιά τους

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Πόσο υγιεινό είναι το πετιμέζι; Τι πρέπει να ξέρετε πριν κάνετε το βάλετε αντί για ζάχαρη

12:21ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιζα ότι τον χτύπησε αυτοκίνητο»: 9χρονος δέχθηκε επίθεση από 47χρονη ενώ περίμενε το σχολικό λεωφορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:33ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στημένοι αγώνες μπάσκετ: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για σύλληψη Λιόλιου και άλλων 5 - Κατασχέθηκαν 931.463 ευρώ και φανέλες της ΚΑΕ Ολυμπιακός

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές και καταιγίδες - Η ημέρα που αλλάζει το σκηνικό

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην αλυσίδα πιτσαρίας «Pizza Fan» με 100 καταστήματα για πειραγμένες ταμειακές - Ζημία τουλάχιστον €25 εκατ. στο Δημόσιο από διαφυγόντα ΦΠΑ

12:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εντυπωσιακή «ρωγμή» στον πολικό στρόβιλο - Τι σημαίνει για την Ελλάδα

13:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημητρακόπουλος: «Να απαγορευτεί στους 6 εμπλεκόμενους να έχουν ενασχόληση με το άθλημα μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση»

11:18LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η ηθοποιός Σίλβια Δεληκούρα

09:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Ποιους θέλεις να βγάλω με φάουλ;» - Τα SMS ενός εκ των διαιτητών σε παράγοντα

10:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ξεκάθαρο μήνυμα Δημητρακόπουλου - «Αυτό τον βόθρο να τον εξαφανίσουμε»

13:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο με στημένους αγώνες μπάσκετ: Βίντεο ντοκουμέντο με τον Λιόλιο να προσπαθεί να κρύψει τις χειροπέδες έξω από το γραφείο του ανακριτή - Τι βρήκε το Ελληνικό FBI

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Αφαιρέθηκε η καταδίκη του τουρκολιβυκού Μνημονίου από την αμερικανική δήλωση

12:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Με χειροπέδες ο Λιόλιος στο γραφείο του ανακριτή

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία: Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν απειλεί με «οδυνηρή κατάσταση» την Σεούλ

13:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αρνούνται τις κατηγορίες Τσαρούχα και Κορομηλάς – Τι δήλωσε ο δικηγόρος τους

11:15ΕΘΝΙΚΑ

Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου Χιούι στην Κάλυμνο - Καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Ελ Νίνιο 2026-2027: Γιατί μπορεί να είναι το ισχυρότερο της Ιστορίας – Τι δείχνουν οι πρoβλέψεις

12:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αρνείται τις κατηγορίες ο Ευάγγελος Λιόλιος – Τι υποστηρίζει η πλευρά του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός στο ιατρείο του βρέθηκε γυναικολόγος - Τον βρήκε ασθενής

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Πόσο υγιεινό είναι το πετιμέζι; Τι πρέπει να ξέρετε πριν κάνετε το βάλετε αντί για ζάχαρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ