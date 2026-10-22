Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση μεταγωγικού C-130 της Σαουδικής Αραβίας με 48 επιβαίνοντες

Snapshot Στρατιωτικό μεταγωγικό C-130 της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου λόγω τεχνικού προβλήματος σε έναν κινητήρα.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 15:00 χωρίς να σημειωθεί κανένα πρόβλημα κατά τη διαδικασία.

Οι 48 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το αεροδρόμιο τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι υπηρεσίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της Πυροσβεστικής, ήταν σε πλήρη ετοιμότητα.

Μετά την προσγείωση, το αεροσκάφος μεταφέρθηκε στη θέση στάθμευσης για τεχνικό έλεγχο του κινητήρα που παρουσίασε βλάβη. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση έκτακτης ετοιμότητας τέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, όταν στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της Σαουδικής Αραβίας, με 48 επιβαίνοντες ζήτησε αναγκαστική προσγείωση.

Το στρατιωτικό C-130 της Σαουδικής Αραβίας αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα σε έναν από τους τέσσερις κινητήρες του κατά τη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες και να ζητήσει άδεια για αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 15:00, χωρίς να σημειωθεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διαδικασία, ενώ και οι 48 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Στο αεροδρόμιο είχε ενεργοποιηθεί η προβλεπόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Emergency), με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Πυροσβεστική να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Μετά την προσγείωσή του, το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνοδεύτηκε από πυροσβεστικά οχήματα και κατευθύνθηκε στη θέση στάθμευσης 13 του αερολιμένα Ηρακλείου.

Εκεί, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος στον κινητήρα που παρουσίασε το πρόβλημα, ώστε να εξεταστεί η δυσλειτουργία που οδήγησε στο αίτημα αναγκαστικής προσγείωσης.